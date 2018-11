Nagy változásokat hozhat Magyarországon az agilis módszertan

Nőthig Dániel edUcate társalapító, ex-McKinsey tanácsadó Columbia Business School MBA Az edUcate társalapítója, korábban stratégiai tanácsadóként a Deloitte és a McKinsey & Company cégeknél dolgozott a banki-pénzügyi és telekommunikációs szektorokban, számos digitális transzformációban vett részt... Tovább »

Sárváry Miklós edUcate partner CBS professzor és digital leadership program felelős Miklós magyar származású, de New York-ban élő szakértő, az edUcate külső tanácsadója. Főállásban a Columbia Egyetem tanszékvezető professzora, szakterülete a digitális transzformációk a médiában. Az ELTE-n szerzett... Tovább »

Az agilis transzformációnak tapasztalataink szerint legtöbbször két okból állnak neki a nagybankok: egyrészt zavarja őket az a sebesség, ahogy piaci változásokra reagálni tudnak, például egy új applikáció vagy akár egy új hiteltermék kifejlesztése is nagyon hosszú ideig tart. Másrészt nem elégedettek az IT és az üzleti terület közti összhanggal: azaz túl sokszor látnak olyan projekteket, ahol végül nem pontosan azt fejlesztik le, amire az üzleti terület gondolt.Az már az agilis transzformáció egyik előnye, hogy a szervezetben egyre több helyen elterjed, hogy igazából nem is az a lényeg, amit az üzleti terület gondol, annál sokkal fontosabb, amit az ügyfél szeretne. Ehhez az agilis módszertan számos ponton ad segítséget.Ezen kívül a leggyorsabban realizált előnyök egyike a transzparencia. Ez valljuk be, néha ijesztő is tud lenni, hiszen a transzparencia nem válogat, láthatóvá válik bizony az is, ha egy projekt akadályokba ütközik - mégis, hatalmas érték van abban, ha a szervezet ezt helyén kezeli és valóban értékes információnak fogja fel, ha valami nem halad vagy nem működik.Mi három fő buktatót látunk ezen a területen. Először is vannak, akik nagyon egyértelmű dolgokon véreznek el, tipikusan ilyen szokott lenni például az aktuálisan használt IT-rendszerek limitációi. Egy agilis csapat ugyanis nem tud gyorsabb lenni, mint az a keretrendszer, melyre fejleszt - tehát egy nehezen módosítható, nem korszerű legacy rendszer meg tudja ölni az agilis csapatok munkáját, és ilyenkor a frusztráció legtöbbször a módszertan hibáztatásához vezet.Máshol rengeteg feltétel adott már, mégis egyes kulturális, gondolkodásmódbeli aspektus miatt nem tudnak agilisan működni. Azt kell látnunk, hogy a régi, jól megszokott működésről nem lehet rövid határidővel, 1-2 éves projektekkel mélyreható változást elérni, és mindenkiben átállítani a gondolkodásmódot az agilis alapelvek tiszteletére. Ez egy hosszú folyamat, ezt el kell fogadnunk, és ennek megfelelően magát az agilis transzformációt is agilisan megközelíteni - tehát mindig az lebegjen a szemünk előtt, hogy csak egy kicsivel legyünk agilisebbek, mint tegnap voltunk, és hosszú évek alatt így el tudjuk érni a valódi agilis működést. Egy agilis transzformáció pontosan ezért soha sincs “kész", mindig van hová fejlődniHarmadrészt vannak, akik nem is tudják, hogy rosszul csinálják az agilist, mert felszínes dolgokban megfelelnek, valójában viszont nem hatékonyan működnek. A transzformációknál nagy probléma, hogy amikor a folyamatot elindító külsős tanácsadó elmegy, a megfelelő támogatás nélkül magukra hagyott munkavállalók jobb híján a régi reflexekhez nyúlnak vissza, és az agilis ceremóniák megmaradnak ugyan, de az alapelvek nélkül kiüresedett, felszínes eseményekké válnak. Ilyenkor ha távolról nézzük, mondhatjuk hogy egy agilis szervezetet látunk, de a valóságban ez nincs így.A szabályozás elsőre tűnhet egy nagyon komoly limitációnak, de láttunk olyan jó nemzetközi példákat, ahol komoly bankok rájöttek, hogy igazából a szabályozó hatóságok is emberekből állnak, és tökéletesen működnek például agilis módszerrel szabályozói megfelelőségi csapatok. A titok itt is ugyanaz: a hatóságot is ügyfélként tekintve, vele együttműködve, rövidebb iterációkkal és transzparensen eljárva rengeteg felesleges munkát meg tudunk spórolni.A mi szókészletünkben a digitális transzformációt lehetővé tevő egyik elem az agilitás. Digitális transzformáció alatt egész egyszerűen azt értjük, hogy az ügyfelek, fogyasztók egyre nagyobb része szeretné digitálisan elintézni ügyes-bajos dolgait. Mivel ebben a térben számos “digitális bennszülött" cég tevékenykedik, az ügyfelek a digitális világban jobban hozzá vannak szokva a rájuk szabott, kényelmes megoldásokhoz, és nem fogadnak el olyan megoldásokat, melyeket máshol igen. Ez rákényszeríti az inkumbens szereplőket arra, hogy jobban odafigyeljenek az ügyfelekre nem csak mint bevételforrás, hanem mint “humán" szereplő is, és ebből az odafigyelésből mellesleg mindkét fél profitál. Az agilis munkamódszer erre a kihívásra válaszul jött létre, és pontosan arra építi a módszertanát, hogy hogyan tud egy vállalat vagy egy csapat minél több “humán" interakciót bevonni a saját működésébe.Magyarországon a folyamat elején járunk, igazán nagy cégeket nem tudunk, akik teljes mértékben átálltak vállalati szintű agilis működésre. Vannak előttünk olyan kkv-k (ebből a szempontból például a Prezi is kkv-nek minősül), akik sokkal előrébb járnak ebben a folyamatban, mint egy klasszikus multicég, ők sok szempontból példát és inspirációt is tudnak mutatni a jelenleg is transzformálódó nagy bankoknak, biztosítóknak vagy egyéb nagyvállalatoknak. Ezek a cégek vagy agilisen jöttek létre, vagy 8-10 évvel ezelőtt kezdték el a transzformációt, és mostanra komoly versenyelőnyként élvezik az akkori munkájuk gyümölcsét. Az agilis transzformációban most gondolkozó vállalatok tehát nincsenek lemaradva, de nagyon sok vesztegetni való idejük sincs, mi nagyon nagy pezsgést látunk most ezen a területen.