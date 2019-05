Napokon belül élesíthetik az Apple Payt Magyarországon

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Diruptive Technologies konferenciáján. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Diruptive Technologies konferenciáján. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Bár androidos telefont használóknak ez már egy több éves történet, hamarosan az iPhone felhasználók is kipróbálhatják itthon az NFC-s mobilfizetést: a jelek szerint az Apple mobilfizetési szolgáltatása hamarosan elérhetővé válik Magyarországon.Az oldal azt tapasztalja, hogy az Apple már el is végezte azokat a szerver-oldali beállítás módosításokat, amelyeket közvetlenül a bevezetés előtt szokott megtenni. Magyarország mellett ezek szerint Luxembourgban is bevezetik a szolgáltatást, a cikk szerint napokon belül.A BGL BNP Paribas luxemburgi bank megerősítette, hogy az Apple Pay hamarosan éles lesz náluk, ugyanakkor Magyarországi bevezetésről csak most először lehet hallani - írja lap. Az ING és az N26 neobank szerint Hollandiában, Romániában, Észtországban, Görögországban, Portugáliában, Szlovákiában és Szlovéniában indulhat el a közeljövőben a szolgáltatás.Az Apple Payt először 2014-ben indították el az USA-ban, azóta számos más országban élesítették, a teljes lista itt érhető el. Az Apple vezérigazgatója, Tim Cook márciusi nyilatkozata szerint 40 országban lesz elérhető év végéig a mobilos fizetés.Az Intes Sanpaolo tavaly egyezett meg az Applelel a szolgáltatás bevezetéséről, ekkor megkérdeztük a CIB Bankot (amely az Intesa Sanpaolo hazai leánya), hogy ez azt jelenti-e, hamarosan Magyarországon is elérhetővé válik a mobilfizetés. A CIB-től azt a választ kaptuk, hogy bár "az Apple és az Intesa Sanpaolo megegyezése mindenképpen elősegíti az Apple Pay elérhetőségét a CIB Bank ügyfelei számára" legkorábban idén vezethetik be a szolgáltatást.