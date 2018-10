Nekimegy az Alibabának a kínai internetes óriás

A Tencent eddig főleg videojátékokból és reklámbevételekből kereste meg kenyerét, a szigorodó szabályozói környezet és a piaci telítettség miatt azonban inkább az üzleti ügyfelekben látnak most növekedési potenciált - egy olyan piacban, amelyet most régi riválisuk, az Alibaba ural."Ez egy jelentős változás és azt jelzi, hogy új stratégiát keresnek. A legnyereségesebb üzletük a videojáték- és a hirdetéspiac, de itt most plafonba fognak ütközni" - mondta a Blue Lotus Capital Advisors vezérigazgatója, Shawn Yang.Idén eddig 20%-ot esett a Tencent részvényeinek árfolyama, többek közt azért, mert a kínai felügyelet átmenetileg felfüggesztette az új videojátékok forgalomba hozatali engedélyét.A Tencent konszolidációt is indít: hét üzletágát hatra redukálja, például egy mobilinternettel és online médiával foglalkozó üzletágat egybeolvasztanak. Ezen kívül alapítanak egy technológiai testületet is, amely mesterséges intelligenciával és 5G-vel foglalkozik majd.