Nemcsak az információbiztonság, annak gyorsasága is fontos a cégeknek

Folyamatosan változnak a klasszikus értelemben vett megrendelői-szállítói szerepek az információs technológia és a kiberbiztonság terén is - mondta el egy szerdai sajtótájékoztatónaki szerint exponenciálisan növekedő és gyorsuló lett a gazdaság technológiai hátterének fejlődése: a kiberbiztonságnak ezekhez a kihívásokhoz kell felnőnie.Információbiztonsági jelentések szerint - minden nagyvállalat volt már célpontja rosszindulatú, a saját- és az ügyféladatok megszerzésére irányuló támadásnak. Egy adatokat lopó kártékony kód akár több száz napig is meghúzódhat és rombolhat észrevétlenül az informatikai rendszerben, a rendszerbetörések 54%-ára csak hónapokkal később derül fény. Épp ezért rendkívül fontos, hogy a támadásokra a lehető leghamarabb reagáljanak a szakértők, vállalati és szolgáltatói oldalról egyaránt.Kaszás Zoltán beszámolt arról, hogy a T-Systems Magyarország egy negyedik generációs biztonsági központot hozott létre Budapesten: az úgynevezetta hét minden napján, 24 órában felügyeli ügyfelei rendszerét, megelőzve és a lehető leggyorsabban kezelve az esetleges kibertámadásokat.Ehhez külső szolgáltatásokat és adatforrásokat vonnak be, mesterséges intelligenciát és nagy adatokon használt elemzési módszereket alkalmaznak. A központ működésének fontos eleme, hogy a vizsgált naplóállományok az ügyfél rendszerében maradnak, azokhoz a szolgáltató szakemberei csak távoli hozzáférést kapnak. A központ saját biztonsági zónával rendelkezik: eszközei, alkalmazásai, hálózatai szeparáltak és függetlenek a T-Systems informatikai infrastruktúrájától. A szolgáltató garantálja, hogy a központból semmilyen adat ne juthasson ki a külvilágba, és teljes biztonsággal, auditálható módon működjön.A vezérigazgató a Portfolio-nak elmondta, hogy a központban 50 fős stáb dolgozik, őket több száz fős mérnöki háttér segíti cégcsoport-szinten.Ezeket a szakembereket nem könnyű megtalálni: sok ponton működnek együtt egyetemekkel, kutató laboratóriumokkal, fejlesztőcégekkel. Külön nehezítő tényező, hogy itt a gyors munkatempó és a dolgozókra nehezedő rendkívül nagy nyomás a jellemző. Ugyanakkor a központ szerves része a Deutsche Telekom hálózatnak, ami perspektivikussá és vonzóvá teszi az itteni munkát.A CTRL Security Operations Center célcsoportját a teljes vállalati ügyfélszegmens jelenti - nem csak Magyarországon, hanem régiós szinten. A GDPR-szabályozás változásai miatt az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt a kereslet a szolgáltatás iránt.Bár Kaszás Zoltán konkrét számokat nem árult el, annyit megtudtunk, hogy zöldmezősen egy ilyen beruházás értéke - a humán erőforrás-kiadások nélkül - meghaladja a 1,5 milliárd forintot.