Nemsokára azt is tudják rólunk, kivel, mikor voltunk szállodában

A Zoom szúrta ki azt a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda által előterjesztett törvényjavaslatot, amelynek értelmében jövő év elejétől egy Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központot hozhatnak létre. A központi adattárházban az idegenforgalmi cégek szállodák, vendégeinek adatait tárolják a tervek szerint.Eddig is kötelező volt papír alapon adminisztrálni a szállóvendégek nevét, születési idejét, úti okmányainak adatait és a tervezett tartózkodás idejét, a különbség az, hogy ezeket az adatokat most központilag tárolják, és kereshetővé teszik, és ezentúl az önkormányzati adóhatóságok és a KSH-n túl a rendőrség, az idegenrendészet is hozzáférhet az adatokat.Mint írják,Mindezért cserébe megszűnik az úgynevezett idegenrendészeti vendégkönyv. A rendszer üzemeltetője jó eséllyel a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) lesz, amely már fél évvel ezelőtt hírt adott a rendszer indulásáról. A rendszer naprakész, pontos forgalmi adataiból az MTÜ készítheti majd el a turisztikai ágazatról szóló jelentéseket a kormánynak.A rendszerhez az önkormányzatok is hozzáférnek, hogy így ellenőrizhessék a területükön működő szállodák idegenforgalmi adóbevallásait, de értelemszerűen a NAV is beletekinthet.