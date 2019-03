Nyomozást indított a rendőrség a Revolutnál

A challenger bankokról és fintech kihívókról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies 2019 konferenciáján. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

A londoni rendőrség megerősítette, hogy nyomozás indult a Revolutnál egy február eleji feljelentés nyomán. A mintegy 1,7 milliárd dollárra értékelt startup elsősorban lakossági banki szolgáltatásával futott be: egy mobilappot és bankkártyát adnak, amelyen kedvező átváltási árfolyammal számolják el a külföldi fizetéseket.A mostani nyomozás ugyanakkor nem a lakossági, hanem a később elindított üzleti szolgáltatásukhoz kapcsolódik, egy kkv-knak kínált Revolut Business számlához. A Revolut Business számlákat több devizában is vezetik, a devizanemek között pedig ingyenesen konvertálhatók át az összegek.Paul Carlier, egy korábbi FX trader, tett feljelentést a Revolut ellen a felesége nevében, aki nem kapott meg egy több mint 70 ezer fontra rúgó tranzakciót januárban. Carlier a fintech cégnél reklamált, miután már két hete nem fért hozzá az összeghez, amikor közölték velük, hogy a feleség számláját bezárták. A Revolut ügyfélszolgálatán közölték, hogy nem fogják részletesen elárulni, miért zárták be a számlát. Financial Times birtokába jutott rendőrségi levelezés szerint a 70 ezer fontos átutalást hibásan egy másik személy számláján írták jóvá, a Revolut infrastruktúra-üzemeltetője, a PrePay Technologies később azt közölte a feljelentővel, hogy kapcsolatba léptek a Revoluttal, hogy a hibásan jóváírt összeget a valódi címzetthez eljuttassák.A Revolut az eset kapcsán csak annyit közölt:Soka a botrány mostanában a digitális bank háza táján, a Wired arról írt, valódi pokol a cég alkalmazottjának lenni, és a cég pénzmosás-védelmi rendszerei körül is aggályok merültek fel.