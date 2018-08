Ördögi készpénzes csapdában Magyarország, itt a kormány mentőterve

Az azonnali fizetéssel és a PSD2 okozta változásokkal kiemelt helyen foglalkozunk november 19-ei Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

Fuldoklunk a készpénzben

miközben a nominális GDP öt év alatt harmadával nőtt, addig a forgalomban lévő készpénzállomány több mint duplájára emelkedett. Félév végére 14,5 százalék fölé emelkedett a forgalomban lévő készpénzállomány a GDP-arányában.

Már eddig is sokmindent elértünk: száguld a bankkártyás fizetés, zajlik az állami kártyaterminál-telepítési program, és készül a magyar azonnali átutalási rendszer, amelyet jövő nyáron adnak át, a bankok pedig felkészülnek a PSD2-re. Talán nem is hinnénk, mekkora szükség van újabb intézkedésekre, ugyanis

A bankválsággal és betéti korlátozással sújtott Görögország után második legnagyobb mértékben, kivételesen gyorsan nőtt a forgalomban lévő GDP-arányos készpénzállomány.

Nemzetközi összehasonlításban is brutálisnak számít, ahogyan az elmúlt években nőtt a forgalomban lévő készpénzállományunk. A G4S nevű készpénzszállítmányozási cég globális felmérésében szereplő 2016 végi adatok szerintAz ultraalacsony hozamkörnyezetben a készpénztartás alternatív költsége is jóval alacsonyabb lett, így nem nagy meglepetés, hogy más országokban is nőtt a forgalomban lévő készpénzállomány.

Klikk a képre!

A készpénzmentesítésnek az állami adóbevételek beszedésében is nagy szerepe van. Az online pénztárgépek, az EKÁER és az online számlázási rendszer bevezetése az OTP elemzői szerint jelentősen csökkentették az áfarést (vagyis a beszedett és a beszedhető áfamennyiség közötti különbséget). A már bevezetett digitalizációs eszközök csábító ízelítőt mutatnak arról, mennyivel lehetne hatékonyabb egy kevésbé készpénzzel terhelt gazdaságban az adóbeszedés.

Ha valaki nem tudná, azért nem jó nekünk a sok készpénz, mert a készpénzes tranzakciók szinte láthatatlanok a hatóságok számára, készpénzzel lehet a legkönnyebben adót eltitkolni vagy illegális bevételekre szert tenni, ezért a fekete- és szürkegazdaság melegágya,

a készpénz szállítása, előállítása, kezelése, számolása stb. éves szinten 100 milliárd forint körüli költséget jelent a magyar társadalomnak az MNB egy becslése szerint.

a világ egyszerűen arrafelé halad, hogy a készpénz jelentősége marginális lesz, a transzparens, kényelmes, biztonságos elektronikus fizetési formák váltják fel idővel.

Az MNB szakmai cikkében legutóbb itt írt a magyarok készpénzhasználati szokásairól.A kormány a pénzügyi tudatosságot növelő tervén belül külön foglalkozik a magyar gazdaság készpénzmentesítésével, a nemrégiben kiadott kétéves cselekvési tervben rövid határidővel szerepelnek újnak mondható lépések. A következőkben ezeket foglaljuk össze.