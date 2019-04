Összeomlott az IT-rendszer, most visszaveszik felette az irányítást a brit banknál

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciáján. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

A spanyol Banco Sabadell 2015-ben felvásárolta a brit TSB bankot, a rendszer migrációját a britről a spanyol bank platformjára hosszú előkészítés után tavaly áprilisban hajtották végre.A jelek szerint azonban még dolgozhattak volna az előkészítésen, ugyanis a migrációs projekt nagyon félresikerült: gyakorlatilag egy hónapig elérhetetlenek voltak a netbankok és mobilbankok (vagyis csak a fiókokban lehetett ügyeket intézni), a káoszt pedig a kiberbűnözők is támadásokra használták fel.A TSB most azonban úgy döntött, felmondja a Banco Sabadell technológiai leányával (Sabis) kötött szerződést, és az IT-területet újra házon belülre veszi, megint saját tulajdonban üzemeltetik a rendszereiket. A banknak a legújabb becslések szerint összesen 330 millió fontos pluszköltséget jelentett az IT-átállás, és leváltották a bank vezérét is.