Ötszörösére nőtt a Revolut bevétele

A szép számok ellenére a Revolut még mindig veszteséges: 14,8 millió fontnyi mínuszt csináltak 2017-ben. Ennek oka részben az is, hogy 10 külföldi piacon kezdtek el terjeszkedni, európai banklicencet igényeltek és ingyenes részvénykereskedési appjukon is elkezdtek dolgozni, sőt alkalmazottaiknak létszámát is megduplázták, 400 főre.Mára a Revolutnál naponta 7000 új számlát nyitnak, 3 milliárd dollárnyi tranzakciót kezelnek havi szinten és 500 embert foglalkozatnak. Nik Storonsky, a vállalat vezérigazgatója idén 4-szeres bevételnövekedést vár, melyeket az új szolgáltatásokkal, mint a jutalékmentes részvénykereskedés vagy a fémkártya remél elérni.