Ötszörösére nőtt az adatlopások száma a brit bankoknál

A brit pénzügyi intézmények 145 adatvesztésről jelentettek a helyi felügyeletnek, ezek között a célzott hackertámadásoktól kezdve a véletlenül rossz helyre küldött e-mail kategória is szerepelhet. Az incidensek száma a lakossági bankoknál nőtt a legnagyobb mértékben, 1-ről 25-re nőtt, és a befektetési bankoknál történt a legtöbb bejelentett eset, 34-ről számoltak be a bankok a felügyeletnek.Tavaly áprilisban hét lakossági bank, köztük a Santander, az RBS, a Barclays, a Tesco Bank kényszerült egy nagyszabású hackertámadás miatt arra, hogy részben lekapcsolja rendszereit.Az egy év alatt ötszörösére emelkedő incidensszám azzal is magyarázható, hogy a tavaly májusban élesedett európai adatvédelmi rendelettől (GDPR) tartva valószínűleg a korábban "nem jelentősnek" ítélt esetekről is inkább jelentést tettek a pénzintézetek. Az FCA-hoz júniusban 20 esetet jelentettek, ami rekordnak számít.