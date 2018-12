Pályamatricás újítás készül az állami mobilfizetési cégnél

Az okostechnológiák segítségével olyan kényelmi szolgáltatásokat is szeretnénk bevezetni, amelyekkel könnyítjük a parkolózónák kódjaival kapcsolatos tájékozódást, hiszen sokaknak gondot okoz, hogy nem biztosak abban, hol kell fizetni a parkolásért

Veres Mihály vezérigazgató Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Az okleves mérnök-informatikus végzettségű szakember szakmai karrierjét jelentősen meghatározta a magyarországi készpénzmentes fizetési szolgáltatások kialakításában történő részvétele. A Bay Zoltán Alkalmazott...

A társaság az parkolás fejlesztésén dolgozik a közeljövőben, e célra sok pénzt költenek. Például cél, hogy a közterületeken használt parkolási appot használhassák minél több üzleti parkolóban, például egy bevásárlóközpontban is.- mondja Veres Mihály a lapnak.Ennek megoldására egy bluetoothos megoldást tesztelnek, amely segítségével tájékoztatják az autósokat, hol és mennyit kell fizetni a parkolásért.Ezen felül hamarosan már biztosítást is lehet majd vásárolni az autó-pálya-matrica mellé, ez a nyaralásra indulók számára lehet előnyös megoldás, erről már tárgyalnak is a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. a leendő partnerbiztosítókkal.További cél, hogy minél több helyen mobillal lehessen belépni szórakozóhelyekre, állatkertbe, koncertekre, stb., a mobilos belépőjegyek éles tesztfázisa a Budakeszi Vadasparkban és a Debreceni Állatkertben indult el. Folyamatban van további állatkertek, szórakoztató- és szabadidőközpontok bekötése is ebbe a rendszerbe.