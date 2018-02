Pánik a bitcoin piacán - Romokban a kriptodeviza

A hétfői kereskedésben eddig folytatódott a kriptodevizák kálváriája: a bitcoin 9 százalékot esett az elmúlt 24 órában, jelenleg 7500 dollár alatt az árfolyam a Coinbase-en.A kriptotőzdéken a múlt heti eladási hullám folytatódott a mai napon is, a bitcoin 8000 dollár alatt ragadt, jelenleg valamivel kevesebb, mint 7500 dollárt adnak egy egységéért a Coinbase-en.A zuhanás egyik oka lehet, hogy ma négy globális nagybank döntött úgy, hogy megtiltja ügyfeleinek, hogy bitcoint és más kriptodevizákat vásároljanak hitelkártyáról. A JP Morgan, amely a tiltást vasárnaptól léptette életbe, azzal indokolja a lépést, hogy nem szeretné a kriptodeviza-tranzakciókhoz kapcsolódó hitelkockázatokat futni.A Bank of America és a Citigroup pénteken lépte meg a tiltást. A Citi hozzátette: ahogy a piac fejlődik, úgy vizsgálják majd felül szükség esetén a szabályozásukat. Sima bankkártyáról továbbra is lehet a bankoknál Bitcoint venni.Ez persze nem csak a konkrét tiltás miatt rossz hír, hanem általánosságban jelzi a hagyományos pénzintézetek eggyel távolabb lépését a kriptodevizáktól. A pénzintézetek a felügyelet potenciális lépései miatt is aggódnak, a pénzmosás kiszűrésére vonatkozó előírásokat ugyanis nem tudják a pénzintézetek teljesíteni, ha egyszer kriptodevizát vesz az ügyfél.