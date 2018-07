Pénzt mostak a Revoluttal, vizsgálat indult

A Revolut - vagyis az egyik első sikeres fintechbank -A három éve elindult cég jelenleg mintegy 2 millió ügyféllel rendelkezik, nagyot ugrott az ügyfelek száma, amikor tavaly év végén bevezették a kriptopénzes kereskedést (Bitcoint Ethert és Litecoint lehet náluk vásárolni).A Revolut egy automatikus compliance rendszert működtet, amely révén könnyen és egyszerűen lehet számlát nyitni a cégnél, ez azonban a cég kritikusai szerint túl lazán működik. Talán nem véletlen, hogy egy éven belül most már harmadszor keresnek vezetőt az osztály élére.A tranzakciókat a rendszer kockázat szerint sorolja és vizsgálja: egy orosz készpénzfelvétel jóval magasabb kockázatot kap, mint egy brit belföldi számlás átutalás. A nagybankok akár több ezres compliance osztályához képest a Revolut csak egy 40-50 fős osztályt tart fenn a pénzmosási és egyéb gyanús ügyek kivédésére. A rendszert ugyanakkor nemrégiben a PSD2 szerint is vizsgáztatták, és átment a szabályozók rostáján.A Revolut egyébkpént tavaly Nagy-Britanniában folyamodott banki licencért, de inkább litván licencet váltottak ki, így a Brexit miatti esetleges problémákat kerülhetik el. Magyarországon is elérhető a cég szolgáltatása, ugyanakkor bár már májusra ígérték, még mindig nem oldották meg, hogy forintban vezetett számláról belföldi átutalással lehessen Revolute számlát feltölteni.