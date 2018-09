Pénzügyi mobilappot indított az MNB

Az új Intézménykeresővel mostantól egy felületen böngészhetők az MNB által nyilvántartott piaci szereplők, közvetítők adatai.

Megújult továbbá a Betétválasztó, a Betétkalkulátor, a Hitel- és lízingválasztó, a Hitelkalkulátor, és a Háztartásiköltségvetés-kalkulátor is.

Emellett az új arculattal már korábban elindult Értékpapírszámla-lekérdező, illetve az Országos fiók- és ATM-kereső is elérhető a jegybank honlapján. A bankszámlaválasztó alkalmazás a közeljövőben kap korszerűbb, áttekinthetőbb lekérdező felületet.

Az MNB elindította ingyenesen letölthető "Pénzügyi Navigátor" elnevezésű okostelefon-alkalmazását, amelyen keresztül azonnal értesülhetünk a legfrissebb jegybanki hírekről, sajtóközleményekről, az aktuális devizaárfolyamokról, és mobilbarát verzióban valamennyi jegybanki összehasonlító és kereső alkalmazás is használható.Utóbbiakkal - többek között - bármely piaci szereplő engedélye pillanatok alatt ellenőrizhető, bankjegykiadó automaták és fiókok kereshetők, de a hitelfelvétel előtt állóknak is segíthet a legkedvezőbb konstrukció kiválasztásában.Az alkalmazás tartalmazza az országos Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózat és az MNB ügyfélszolgálatának elérhetőségét, s lehetővé teszi ügyintézési időpont foglalását, valamint e-mail küldését is az ügyfélszolgálat részére. Külön pénzügyi szótár is megtalálható az applikáción belül, s a főoldalon véletlenszerűen megjelenő pénzügyi szakkifejezések (illetve a hozzá tartozó magyarázatok) is segítik a pénzügyi tájékozódást.A jegybank külön fogyasztóvédelmi aloldalt is kialakított, és megújította, új funkciókkal bővítette intézménykereső, termékválasztó, illetve kalkulátor alkalmazásait.A Pénzügyi Navigátor termékválasztó alkalmazások az adott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozóan Magyarország egyetlen teljes körű (valamennyi pénzügyi intézmény adott konstrukcióit felölelő), ingyenes, független alkalmazásnak minősülnek, amelyhez a piaci szereplők jogszabály alapján folyamatosan szolgáltatnak információkat, s vállalnak felelősséget azok megbízhatóságáért és naprakészen tartásáért.