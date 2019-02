Politikai támadás a Revolut ellen orosz kapcsolatai miatt

Decemberben szerzett EU-s banklicencet a Revolut Litvániában, Stasys Jakeliunas, a litván parlament költségvetési és pénzügyi testületének elnöke most viszont azzal vádolja őket, hogy beleavatkoznak az ország belpolitikájába. A képviselő szerint a neobank emellett ráadásul "nem elég transzparens." A politikus orosz kapcsolatok ápolásával is vádolja a fintechcéget, de nem egyértelmű, hogy pontosan ez alatt mire gondol. Vélhetően elsősorban Nikolay Storonsky, a Revolut vezérigazgatójának orosz származása az, ami zavarja a képviselőt.A Revolut tagadja, hogy orosz megbízásra dolgozna és úgy véli, Storonsky orosz háttere irreleváns, hiszen 20 éves kora óta az Egyesült Királyságban él és brit útlevele is van. Jakeliunas támadását politikai indíttatásúnak nevezték.Storonsky édesapja egyébként a Promgaz, a Gazprom egyik divíziójának igazgatója - a Promgaz 2014 óta az amerikai szankciós listán van. Emellett a Revolut befektetői közt megtalálható a DST Global is, egy orosz származású portfóliómenedzser, Juri Milner kezeli, de állítólag orosz pénzt nem kezel.A Revolut már korábban is célkeresztbe került a vezérigazgató orosz származása miatt, néhány hete pedig jelentős negatív sajtóvisszhangot kapott, amiért az Egyesült Királyságban futó legújabb kampányát sokan megszégyenítőnek találták az egyedülállók számára.(Business Insider, Telegraph)