Pörögnek a Posta csekkbefizető automatái

A csekkbefizető automatákat 2015 elején állította üzembe a Magyar Posta, először húsz berendezést helyezett ki az ország több pontján. Budapesten főleg plázákba (például Mammut, Sugár, Corvin), vidéki városokban pedig hipermarketekbe telepítették az első terminálokat. Az azóta eltelt közel három évben kiskereskedelmi üzletekbe is telepítettek automatákat: hatvannégy Príma üzletbe és huszonöt Rossmannba. Egy fizetési művelet során legfeljebb 290 ezer forint értékben, maximum öt csekk adható fel, és míg az első generációs készülékeknél csak bankkártyával lehetett fizetni, addig a második generációsok már készpénzt is elfogadnak.A Posta ígérete szerint az automaták segítségével gyorsabban, sorban állás nélkül intézhetők a tranzakciók, ugyanakkor a VG arról kérdezte meg a Postát, miért hibásodnak meg gyakran, és válnak sokszor napokig használhatatlanná. Erre a kérdésre nem kaptak választ, ugyanakkor a lap megtudta, hogy 2017-ben több mint 470 ezer csekket, nagyjából 6,5 milliárd forint értékben fizettek be automatán - írja a VG.A sárga csekkek egyébként nem csak automatával, hanem befényképezéssel,a Posta QR-kódos mobilappjával, illetve netbankban vagy mobilbankban az adatok begépelésével egy mezei átutalással is befizethetők.