Putyin titkos állami fizetésekre használhatja a kriptorubelt

A kriptorubel éppen megfelelő eszköz titkos állami tranzakciók végrehajtására. Úgy tudunk az egész világon fizetni vele, hogy azokra a nemzetközi szankcióknak semmilyen hatása nem lesz.- mondta Szergej Glazev, Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik gazdasági tanácsadója egy nemrégiben tartott kormányzati tanácskozáson.A kriptorubel pontosan ugyanaz a rubel lesz, mint amit az oroszok használnak, azzal a különbséggel, hogy ennek a pontos tranzakciós történetét is nyomon tudják követni.Az oroszok által tervezett kriptorubel és a már létező kriptopénzek között az egyik legfontosabb különbség, hogy nem bányászhatja akárki, ezt a tevékenységet a kormányzat végzi majd el, ugyanakkor blockchain alapú lesz az új deviza, a használata biztonságos lesz.Ezen felül a kormány azt mondja, ha a kriptorubel tulajdonosa nem tudja megmondani, honnan van nála a pénz, akkor 13 százalékos adót kell fizetni, és ugyanekkora adókulcs vonatkozik majd az árfolyamváltozásból származó nyereségre is.Habár Oroszország belép a kriptodevizák világába, ez a lépés egyáltalán nem jelenti azt, hogy a bitcoint vagy más kriptopénzt legalizálnának. Épp ellenkezőleg, a bitcoint és társait Oroszországban betiltották, és ehelyett a saját kriptopénzüket vezetik be, amit képesek kontrollálni.A világ jegybankjai közül sokan vették már fontolóra blockchain alapú kriptodevizák kibocsátását: a svédek már dolgoznak is egy koncepción, Venezuela is gonolkozik egy saját kriptopénz kibocsátásán, az EKB és a japán jegybank azonban egyelőre "éretlennek" minősítette a technológiát. Észak-Korea pedig állítólag nagy mennyiségű kriptopénzt halmozott fel, hogy azzal hajtsanak végre titkos tranzakciókat.