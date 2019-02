Putyin titkos hadserege sorsdöntő pillanatban támadhat Európára

Az amerikai szoftvervállalat egy blogposztban számolt be arról, több mint 100 célpontról van tudomásuk, közöttük nem állami civil szervezetek és befolyásos emberek is szerepelnek. Az általuk Strontiumnak hívott hackercsoportot az orosz katonai hírszerzéshez közel állónak tartják. A csoportot gyanúsítják az amerikai választások manipulálásával is, a New York Times cikkében arra utal, ezúttal a májusi európai parlamenti választásokba avatkoznának bele az oroszok, a célpontok között Vlagyimir Putyin politikai ellenfelei találhatók.A megcélzottak között vannak, akik nemzetközi kapcsolatokkal, nukleáris politikával foglalkoznak, vagy a választási rendszer felett őrködnek, a célpontok sokszor a kormányokkal is jó kapcsolatot ápolnak. A támadások címzettjei Belgiumból, Németországból, Franciaországból, Lengyelországból, Romániából és Szerbiából kerültek ki. Fertőzött linkekkel és e-mailekkel támadnak, amelyekkel a cél, hogy hozzáférést nyerjenek az adott szervezet vagy vállalat rendszereihez.