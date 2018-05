Rászállt a rendőrség a világ egyik legnagyobb bitcointőzsdéjére

A dél-koreai Yonhap hírügynökség számolt be a rajtaütésről, több részletet azonban sem ők, sem pedig a hatóságok nem közöltek az ügyről.Weboldalán az UpBit megerősítette a hatósági intézkedés tényét és együttműködésüket ígérték. Hozzátették: ügyfeleik eszközei teljes biztonságban vannak.A dél-koreai kriptotőzsde a negyedik legnagyobb a világon. Korábban az ország hatóságai más kriptotőzsdék ellen is rendeltek el intézkedést: áprilisban a CoinNest vezérigazgatóját letartóztatták, amiért a gyanú szerint "több milliárd wonnyi" ügyfélpénzt egyszerűen áthelyezett a saját számlájára.A hír a Bitcoin és más kriptopénzek árfolyamát is megviselte: a legnagyobb virtuális deviza eddig 4,48%-ot gyengült a mai kereskedésben, jelenleg 8606 dollárt ér. Reuters , Yonhap, CoinTelegraph