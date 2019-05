Rendszerszintű válság jöhet a bankoknál június végén

Azonnali fizetés

Kötelező ügyfélazonosítás

Én azt prognosztizálom, hogy bankrendszer szintű válság jön június 27-én, amikor az ügyfelek tömegei fognak a bankok előtt sorokban állni, hogy miért zároltuk a számlákat. Mi most a 35-40%-knál tartunk ez tragédia, ezért azt gondolom, hogy nagy vihar lesz.

szerint ma egy élményalapú társadalomban élünk, és ebben az élményt az Amazon, Facebook és társai határozzák meg, amelyek a digitális térbe vonzották az embereket, és most a bankoknak is itt kell helytállni.szerint a bankoknak most az ügyfélkiszolgálás jelenti a legnagyobb kihívást számunkra, ebben a technológia sok lehetőséget ad, de nagyon felgyorsult a változás. Nagyon nehéz megtartani, hogy közben hatékonyak is legyenek. Ezt tudják nagyon jól csinálni a kis cégek, akik egy területre fókuszálnak. Meg kell vizsgálni, hogy a saját területén sikeres kisebb cégekkel - például a TransferWise-zal - partnerségre kell-e lépni.Alföldi Ferenc szerint nagyon jó kezdeményezés a z MNB-től az azonnali fizetés, az indulás persze nem lesz könnyű. Nem arról szól majd, hogy az egyes bankok hogy állnak, hanem hogy az egész rendszer hogy áll: darabszámot tekintve a fizetési forgalom 98 százaléka ezen megy majd keresztül, az egész rendszernek, minden banknak készen kell lennie.elmondta, ők egész Európában látják, hogyan zajlik az azonnali fizetés. Az eurós instant rendszer ott nem kötelező jelleggel megy, de ma már a SEPA instant rendszeren fut a tranzakciók kb. 60 százaléka. Ha az azonnali rendszer itthon is elindul, akkor azok a nemzetközi tranzakciók, amelyek korábban napokat vettek igénybe, most a SEPA és a magyar rendszeren keresztül pár másodpercen belül lezajlanak majd, ami hatalmas előrelépés lesz a pénzforgalomban.Galló Csaba elmondta, élharcosként egyetért azzal, hogy kötelező az azonnali fizetés bevezetése. Mindemellett az első időszakban a haszon ebből nem fog megjelenni, csak akkor, ha plusz szolgáltatások is épülnek rá. Például egy QR-kód alapú átutalást segítő rendszer is ilyen lenne. Az év második felében lehet, hogy elindulnak ilyen szolgáltatások, és hasonló várakozásaim vannak a PSD2-vel kapcsolatban is.Strén Gábor (Microsoft) szerint a bankokat a szabályozás nagyon erősen fogja, így a egy eleve korlátozott helyzetből indulnak, nehezebben innoválnak. Mint elmondta," nem vagyok benne biztos, hogy amekkora erőforrást felemészt az azonnali átutalás a bankoknál, annak közvetlenül és hamar megtérülése lesz", de talán hosszabb távon meglesznek az előnyei.szerint ha nincs egy központi jó megoldás pl. egy közös QR-kód, akkor nem lesz sehogy versenyképes fizetési megoldás a bankkártyával szemben sem,ezért fontos, hogy a bankok erről közösen gondolkozzanak.Június 26 után azok a banki ügyfelek, akikről nincsenek meg a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozási törvényben előírt adatok a bankoknál, zárolják a számlákat. Galló Csaba ennek kapcsán (CIB) elmondta.Az MKB nem árulta el, hogy állnak jelenleg az azonosítással, csak annyit, valószínűleg nem 100%-on. Igyekeznek az ügyfeleket nem személyesen berángatni a fiókokba, és figyelembe venni, hogy ki milyen csatornát használ.