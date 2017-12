Robotok nyomoznak a csalók után, és elképesztően hatékonyan csinálják

A Credit Suisse 2015-ben új részleget alapított, melynek faladata, hogy külön egységként vizsgálja a bank jogszabályoknak megfelelő működését. Ez azzal áll összefüggésben, hogy a bankszektort a válság után komoly bírságokkal sújtották különböző ügyek miatt (Libor-botrány, jelzálogfedezetű értékpapírok szabályellenes értékesítése stb.).Hosszú évek óta folyamatosan növekedtek a bank compliance költségei, ugyanakkor ez a trend most megfordult, méghozzá egy technológiai fejlesztés miatt. A hatalmas adatmennyiséget valós időben elemző platform, illetve szoftverrobotok 45-ször hatékonyabbá tették az ellenőrzést, egészen pontosan azoknak a riasztásoknak a pontosságát, melyek gyanús tranzakciók esetén érkeznek a compliance osztályhoz. Ráadásul a riasztások 60 százalékkal hamarabb is érkeznek, pedig mintegy 4 milliárd adatot kell feldolgoznia a robotoknak.Az algoritmus eredeti feladata, hogy pénzmosási nyomokat derítsen fel, de emellett csalási ksíérleteket, hamis tranzakciókat is keres. A nemzetközi tarnzakciók ügyfélismereti (KYC) ellenőrzései 80 százalékkal gyorsabban 40 százalékkal olcsóbban működnek a fejlesztéssel.