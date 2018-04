Robotokra cseréli a jegypénztárosokat a MÁV

A tendert még február végén írták ki, azóta az ajánlatokat is le kellett már adni, most éppen ezeket értékelik ki. A MÁV Start a kiírás szerint 375 berendezést biztosan vesz, és további 110-re opciót tart fenn. A MÁV ezzel megötszörözi jegykiadói számát, eddig 110 berendezéssel rendelkeztek - írja a G7 a tenderrel foglalkozó cikkében. A MÁV tájékoztatása szerint már jövő nyáron vásárolhatunk jegyet az új berendezésekből, a tenderen májusban hirdetnek eredményt, a szerződéskötés után pedig nagyjából 11 hónapja lesz a nyertesnek, hogy az első 375 automatát leszállítsa.A lapnak megküldött tájékoztatás szerint az első 385 készülék főleg a budapesti elővárosi, a nagy utasforgalmú vidéki (például Miskolc, Nyíregyháza, Szeged) és a balatoni állomásokra kerülhet. Emellett megerősítik a Tatabánya-Győr szakaszt, illetve azokat a nem elővárosi állomásokat is, ahol jelenleg a forgalomirányító vasutasok árulják a jegyeket.A darabonként 9,7 millió forintos automaták gyorsan megtérülő befektetést hozhatnak, főleg, ha hosszan működő pénztárakat váltanak ki automatákkal. A G7 számításai szerint - ha egy két műszakban üzemelő pénztárt váltanak ki - akkor akár egy év alatt is megtérülhet a befektetés. Ugyanakkor nem csak a pénztárosok kiváltására helyezik üzembe a gépeket: egyes állomásokon, ahova most gépet helyeznek majd ki, eddig nem is volt jegyértékesítés, és lehetnek olyan állomások is, ahol a személyes jegyvétel is megmarad, az automata csak kiegészítő funkciót lát el (ilyenre most is több példát látni).