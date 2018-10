Romániában is elindul az Erste új generációs netbankja

Az Erste Group házon belül fejlesztett, George névre keresztelt banki platformja Ausztria és Csehország után Szlovákiában volt elérhető, a sorban a romániai Erste-leány következett a mostani bejelentésnek megfelelően. A csoport azonban korábban jelezte: sorban minden piacukon - így Magyarországon is - be fogják vezetni a George-ot.Az osztrák, cseh és szlovák piacon eddig 3 millió felhasználója van a platformnak. A román leánynál a digitális fejlesztési csapat a helyi igényekre szabta át a George-ot. Romániában egy erstés bankszámlával és egy ehhez kapcsolt bankkártyával lehet a George-ot elérni, utóbbit online 10 perc alatt is igényelhetik az ügyfelek.A George-ról részletesen alábbi cikkünkben írtunk: