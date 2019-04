Saját kriptopénzt fejleszt az IMF és a Világbank

A Learning Coinnak nem lesz monetáris értéke és nem is lehet vele majd kereskedni, egy privát blockchainrendszeren keresztül kísérletezik majd vele a két intézmény.A projekt célja, hogy "erős tudásbázist" építsen az IMF és a Világbank személyzetének.A rendszerrel együtt egy appot is indítanak, mellyel a résztvevők blogokat, videókat és prezentációkat is megoszthatnak. A projekttagok "kereshetnek" is coinokat azzal, hogy különféle tanulmányi mérföldköveket teljesítenek.A fejlesztők azon még gondolkoznak, hogy a "jutalom" coinokat hogy lehet majd valódi értéket képző dolgokra váltani.(CoinDesk, Financial Times nyomán)