Sokan spórolnak a vonatjegyen ezzel a pofonegyszerű módszerrel

Az új kedvezmények hatása már jól érzékelhető az önkiszolgáló csatornák népszerűségének növekedése. Míg 2017. november végéig az értékesített jegyek 8 százalékát vásárolták meg interneten keresztül és 13 százalékát automatákból, a bevezetés óta eltelt egy hónapban ezek az arányok 12, illetve 14 százalékra nőttek.A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) jóváhagyásával a MÁV-START a téli menetrendváltástól 5, 10 és 20 százalékos kedvezményt ad az önkiszolgáló csatornákon keresztül megvásárolt vasúti menetjegyekre. Öt százalékkal váltak olcsóbbá a jegyautomatás vásárlások, míg az otthon nyomtatott vagy mobileszközön bemutatott menetjegyek ára tíz százalékkal mérséklődött a korábbi háromszázalékos engedmény helyett.A MÁV-START egyes alacsonyabb kihasználtságú, legalább 100 kilométer távolságra, csúcsidőn kívül közlekedő járataira szóló e-vonatjegyek ára pedig ötödével csökkent. Ezekre - a menetrendi keresőben @ jellel jelölt - vonatokra közel 25 ezer e-vonatjegyet vásároltak december 8-ától január 7-ig.Az új csomagkedvezmények nem csak az alaptarifáknál, hanem az egyéb jogosultsággal elérhető (pl. tanulói, nyugdíjas, családos, közalkalmazotti) kedvezmények, valamint a felárak esetén is érvényesíthetők.A szaktárca és vasúttársaság célja a jelentős árkedvezménnyel, hogy még vonzóbbá tegye az elektronikus jegyvásárlási megoldásokat, csökkentve ezzel a pénztárak leterheltségét. Az ötödével olcsóbb csúcsidőn kívüli vonatokra átülőknek köszönhetően pedig a vasúti járatok kihasználtsága is javul.Nagy löketet adhat az e-vonatjegy népszerűsítéséhez a jegyvásárlási funkció megjelenése az igen népszerű Vonatinfó mobiltelefonos alkalmazásban. A bővített Vonatinfó alkalmazás androidos bétatesztje jelenleg is zajlik.