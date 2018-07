Száguld a Díjnet: már 640 ezren fizetik itt a számlákat

A Díjnet közleménye szerint az idei első félév végéreami egy év alatt 11 százalékos bővülés.A Magyar Posta és a Takarék Csoport közös tulajdonában álló független e-számlakezelési szolgáltatóvagyis idén már a bemutatott számlák többségét, 56 százalékát fizették ki a Díjneten keresztül, bankkártyás, regisztrált internetbankos vagy mobiltelefonos fizetéssel. A többi számla kiegyenlítése főként egyedi átutalással, csoportos beszedési megbízással, illetve a szolgáltató felé történő egyedi befizetéssel történt.A rendszeren keresztül elérhető szolgáltatók köre négy szolgáltató csatlakozásának eredményeként egy év alatt 29-re nőtt. A legtöbb számlát idén is a Díjbeszedő Holding Zrt., a Magyar Telekom Nyrt., a UPC Magyarország Kft., az NKM Földgázszolgáltató, a FŐTÁV Zrt., illetve az E.ON mutatta be a rendszeren keresztül.Garamszegi Tamás, a Díjnet vezérigazgatója elmondta: már alacsony számú ügyfélkör mellett is jelentkeznek az elektronikus számlázás előnyei, a számlázási költségek csökkenéséből származó megtakarítás, emellett erősödik a díjfizetési fegyelem.A társaság szolgáltatásait használó fogyasztók a számláikat egy helyen, elektronikus formában kapják, amelyek beérkezéséről ugyanúgy e-mailben figyelmezteti őket a rendszer, mint a közelgő lejárati határidőre. A Díjnet rendszerébe beérkező számlák kiegyenlítésére több lehetőség választható, a múltbéli fizetési tranzakciók megtekintésére és a számlák letöltésére pedig a bemutatásukat követő legalább 18 hónapig van mód.A Díjnet Zrt. Magyarország független e-számlakezelési szolgáltatója, a társaság regisztráltTavaly a Díjnet nettó árbevétele 658,3 millió forint volt, adózott nyeresége 45,67 millió forintot ért el. 2017-ben az e-számlakezelő cégen keresztül megvalósított fizetési tranzakciók összege 43,7 milliárd forint volt, 36 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi 32,1 milliárd forintot.