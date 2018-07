Szárnyal a bitcoin: 8300 dollár felett az árfolyam

A Bitstamp nevű amerikai kriptotőzsdén jelenleg 8318 dollárt ér egy bitcoin, vagyis kevesebb, mint egy hónap alatt 2500 dollárral értékelődött fel a legkedveltebb kriptopénz. Igaz, a tavaly év végén látott 19500 dolláros árfolyamhoz képest még az utóbbi hetek szárnyalása után is kevesebb, mint feleannyit adnak a bitcoin egy egységéért.Az emelkedésben valószínűleg szerepet játszott, hogy a BlcakRock, vagyis a világ legnagyobb alapkezelője, múlt héten jelentette be, hogy felállítottak egy olyan munkacsoportot, amely a kriptopénzek és a blockchain technológiát vizsgálja.A Mastercardnak pedig egy olyan szabadalmat ítéltek meg, amellyel a társaság a kriptopénzek elköltését bankkártyával is lehetővé teheti a boltokban is. A kriptopénzes tranzakciók elszámolása sokszor akár 10 percig is eltart, ennyit nem állhatnak egy pénztárnál a kriptopénzzel fizetők, a helyzetre talált megoldást a kártyatársaság.