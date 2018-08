Szélviharként terjednek a kockázatos hitelek, lép a brit felügyelet

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján, november 15-én. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

vagyonosnak kell lenniük,

engedéllyel rendelkező tanácsadótól kell tanácsot kérniük,

és legfeljebb a nettó megtakarításaik 10 százalékát helyezhetik el P2P hitelekben.

Tavaly 1,23 milliárd fontot helyeztek ki kkv-knak a P2P hitelezési platformok, vagyis a teljes vállalati új hitel kihelyezés 15 százalékát biztosították, és ehhez hasonló összegben helyeztek ki személyi és jelzáloghiteleket is. A P2P hitelezési platformok népszerűségét látva azonban az FCA (pénzügyi felügyelet) egy felmérést végzett el arról, kik fektetnek be P2P hitelekbe, majd úgy döntött, a P2P hitelezést magas kockázatú befektetésként tartják ezentúl számon. A crowdfunding oldalakra ugyanez a szabályozás vonatkozik.A döntés azért rossz hír a P2P platformot üzemeltetőknek, mert a "szofisztikált" besorolású befektetőiknek egy sor elvárásnak kell megfelelniük, pl:A P2P hitelezők természetesen teljesen kiakadtak, azt mondják, képmutatás, amit a felügyelet művel, mivel szerintük csak papíron fintech-barátok a szabályozók, miközben tönkreteszik a hosszú évek alatt felépített üzletüket, és hátráltatják az előretörésüket.Az FCA viszont azt mondja, az általuk elvégzett kutatások szerint a P2P hitelezés befektetői oldalán lévők túl nagy kitettséget vállalnak, 10-ből 4-en például az éves fizetésüknél is magasabb összeget fektettek ide, minden ötödik befektető pedig több mint kétszeresét. A befektetők 9 százaléka a nyugdíjra félretett vagyonát pörgeti P2P hitelekben. Arra következtettek az adatokból, hogy nagyon sokan tesznek a nettó megtakarításuknál több pénzt az iparágba.Kisebb P2P hitelezők már bedőltek az elmúlt években, pl. a Collateral nevű P2P platform márciusban jelentett csődöt, 21 millió font ügyfélpénz bánta, három éve pedig a TrustBuddy dőlt be hasonló összeggel.