Szép csendben végrehajtották a világ legnagyobb hackertámadását

A támadás legintenzívebb szakaszában 1,35 terabit/másodperces adatátviteli sebességgel 126,9 millió adatcsomagot küldtek másodpercenként a GitHubra.

Soha nem látott méretű túlterheléses (DDoS - distributed denial of service) támadást hajtottak végre a héten a GitHUb, vagyis a világ egyik legnagyobb szoftverfejlesztői portálja ellen. A GitHub elsősorban nyílt forráskódú szoftverek, projektek megosztására szolgál (a forráskódokat lehet feltölteni, letölteni), 20 millió felhasználónak 57 millió megosztott tárhelyét kezeli.A GitHub kedvelt célpont a hackereknél, 2015-ben például feltehetően kínai hackerek támadták meg a céget egy öt napig tartó akció során, a mostani támadás azonban minden korábbinál nagyobb volt.

Forrás: Wired

A támadást egy trükkös módszerrel erősítették fel többszörösére, amelynek lényege, hogy nyilvánosan elérhető sebezhető (memcached) szerverekre küldtek lekérdezéseket. Az ezekre adott válasz a beérkező adatmennyiségnél jóval nagyobb, akár több százszoros/ezerszeres is lehet, és ezt a választ a kiszemelt áldozathoz irányítotják. A Wired cikke szerint legalább 100 ezer ilyen sérülékeny szerver létezik ma, amelyekhez könnyen, azonosítás és jelszó nélkül is hozzá lehet férni. Ilyen szerverek segítségével egy akár kisebb sávszélességet kontrolláló hackercsoport is félelmetesen erős túlterheléses támadást hajthat végre.A GitHub ugyanakkor kevesebb, mint 10 percre állt le, főleg szofisztikált védelmi rendszere miatt. Egyelőre nem tudni, hogy miért pont őket szúrták ki, és mi volt a támadás célja, simán elképzelhető, hogy csak tesztjellegű volt a támadás, és más célpont ellen fogják élesben bevetni az új fegyvert.Összehasonlításképpen érdemes felidézni, hogy a korábbi legnagyobb sávszélességű túlterheléses támadást 2016-ban hajtották végre, akkor a 1,2 terabit/másodperces adatátviteli sebességgel tették elérhetetlenné Amerika legfontosabb netes oldalainak jó részét.Emlékezetes, két-három órán keresztül elérhetetlen volt a Yahoo, a Twitter, a Spotify, az eBay vagy például a PayPal portálja, továbbá nem lehetett megnyitni a CNN hírtelevízió, a The New York Times és a brit The Financial Times oldalait sem. Zavar volt egyes fizetős televíziós és filmes szolgáltatók - például a Netflix vagy az HBO - elérésében is, és megszakadt az elérhetősége a Dyn domainnév-szolgáltatónak, amely ötszáz alkalmazottjával a világ egyik legnagyobb forgalmú internetes oldala.