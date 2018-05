Szövetkeztek a bankok a veszélyes pénzügyi forradalmárok ellen

Az Alliance for Financial Stability with Information Technology (vagyis Szövetség a Pénzügyi Stabilitásért Informatikával) 10 ázsiai jegybank delegáltjait is tartalmazza majd, többek közt Kínáét is. A szövetség elnöke várhatóan Anthony Neoh lesz, a hongkongi tőzsdefelügyelet volt elnöke, a társelnöki pozíciót Andrew Sheng veszi majd fel, aki a tőzsdefelügyelet mellett a monetáris tanácsot is vezette.A szövetség elsődleges célja az lesz, hogy olyan technológiai megoldásokat kutasson, melyekkel a csalással és a pénzügyi stabilitást veszélyeztető tevékenységekkel hatékonyan fel tudják venni a harcot. Utóbbi kategóriába tartozik a felügyeletlen mobilfizetési rendszerek piaca, a csaló ICO-k, illetve minden más olyan fintech platform, amely a hatóságok felügyeleti ernyőjén kívül működik.Az AFSII irodákat is nyit majd, első körben Hongkongban és Makaóban.