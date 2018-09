Tagadja Észak-Korea, hogy ők követték el az elmúlt évek legnagyobb hackertámadásait

A támadások főszervezőjének az amerikaiak Park Dzsin-hjokot tartják, akit Kim Dzsongun kormánya bízott meg a feladattal. A főszervező tettestársai ellen is vádiratot nyújtottak be, akiknek kiléte egyelőre még ismeretlen.Park és csapata a WannaCry terjesztésén és a bangladesi jegybank feltörésén kívül korábban a Sony Picturest is megtámadta 2014-ben és a Lockheed Martin rakétavédelmi terveit is megpróbálták ellopni. Ezen kívül a 2017-es lengyel bankszektort megbénító támadást is ők szervezték, amikor a lengyel felügyeleti gépeken keresztül törték fel a pénzintézeteket.Észak-Korea hivatalos hírügynöksége, a KCNA szerint az Egyesült Államok csak rágalmaz, Park pedig nem létezik.