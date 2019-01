Telefonhívásokkal trükköző csalókat leplezett le a Telenor

A csalók véletlenszerűen, mobilszolgáltatótól függetlenül választják ki a hívott számokat, feltételezhetően automata rendszereket használva, tömegesen indítanak hívásokat, és egy csörgés után azonnal bontják a vonalat, így kevés az esély a hívások fogadására. A nem várt költség - a csalóknak bevétel - akkor keletkezik, ha ezeket a telefonszámokat visszahívják és sikeresen felépül az előfizető által kezdeményezett nemzetközi hívás. Fontos megjegyezni, hogy az EU-n belül tartózkodva a hívás fogadása nem okoz költséget az előfizetőknek.A Wangiri csalók egyes esetekben a nagyobb bevétel érdekében tovább is fokozzák a módszert: visszahívás esetén egy automata fogadja a hívást, ám az továbbra is kicsöngés hangját játssza be a hívó félnek, aki emiatt hosszabban tartja a hívást.Hasonló megoldás, amikor a vonal megszakadását jelző, trillázó hangot játszanak be a csalók: ilyenkor a hívó fél azt feltételezi, hogy megszakadt a vonal, zsebre vágja a telefont, miközben azon a felépült nemzetközi hívás zajlik, akár hosszú perceken keresztül.A hétvégi Wangiri hullámbanAz előfizetők tudatosságának és a Telenor gyors hálózati beavatkozásának köszönhetően a csalók kevés sikerrel jártak, a visszahívási arány pár százalék körül maradt, a hívások több mint 99%-a 1 percnél rövidebb ideig tartott.A Telenor azt javasolja minden hazai mobilozónak, hogy az ismeretlen külföldi számokat ne hívják vissza, szükség esetén pedig inkább egy SMS-sel győződjenek meg arról, hogy nem csalók célpontjává váltak-e.