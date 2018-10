Teljesen átalakulnak az ügyfélszolgálatok: meddig kell az emberi munka?

Minden csatornát letarol a Facebook

Pajor Ottó, a törökbálinti contact center osztályvezetője elmondta, hogy a mobilszolgáltató online ügyfélszolgálata évente közel 120 ezer megkeresést fogad, amelynek 99%-a vállalat saját Facebook-oldalára érkezik, de további öt csatornán (Google Play, Google+, Twitter, Instagram, Youtube) is fogadja a kérdéseket. Ez az arány egyébként nagyjából tükrözi a különböző közösségimédia-felületek hazai népszerűségét.

Az elmúlt négy évben a reakcióidő több mint a felére csökkent: 2018 második negyedévében már mindössze 6,1 perc volt. Ez köszönhető annak a 2016-ban bevezetett online rendszernek is, amely egy platformon belül képes kezelni a Facebookon és a Twitteren keresztül beérkező és kiküldött üzeneteket

Jön a chatbot, és megy az ember?

A vonzó szolgáltatási csomagokon kívül ma az ügyfélszolgálat színvonalában tud kitűnni egy mobilszolgáltató, ezért egyre nagyobb hangsúly esik ennek a fejlesztésére. Az ember azonban mindig szerves része lesz a folyamatnak, mert ügyfél oldalról is erre van igény. Lehetnek persze változások, hiszen ahogy a szolgáltatások is folyamatosan egyre komplexebbé válnak, az ügyfélszolgálat jellege is átalakulhat

Töltöttkáposzta-recept és taxirendelés

Kérdésünkre Szabó Viktor elmondta, hogy az ügyfélszolgálati munkakörre is nehezebbé vált munkaerőt toborozni az elmúlt néhány évben. Ennek ellenére továbbra is szigorú szempontrendszernek kell megfelelniük a jelölteknek, ami az online ügyfélszolgálat esetében még összetettebb, mint a telefonosnál.

2014 körül, amikor a Facebook korlátozta az organikus eléréseket, a cégeknek ki kellett találniuk, hogy hogyan tudják továbbra is megszólítani az ügyfeleiket a versenytársi környezet okozta zajban. Hamarosan kiderült, hogy ügyfélkapcsolati szempontból bőven van potenciál a felületben, azóta pedig egyre több - különösen a B2C vállalkozás - profitál ebből. Október elején a Telenor Magyarország törökbálinti központjában belenézhettünk az online ügyfélszolgálatosok munkájába, ahol a tevékenység jövőjéről is beszélgettünk a terület vezetőivel.Évente átlagosan nagyjából 3,6 millió ügyfél-interakciót kezel a Telenor Magyarország telefonon, írásban és online. A felhasználói szokásokkal összhangban egyre többen és egyre nagyobb arányban veszik igénybe megkereséseikkel a vállalat közösségimédia-csatornáit.2014-ben - amikor a Telenor Facebook-oldala kiemelten fontos ügyfélszolgálati csatornává vált - a beérkezett kérdések 85%-át átlagosan 15 percen belül válaszolták meg.- mondta el a Portfolio-nakA várakozás nélküli ügyfélkezelést segíti a honlapon keresztül elérhető, 2017-ben bevezetett webchat felület, amelyen átlagosan napi 200 interakciót kezelnek. Az újságírók a központban 15 percre beülhettek egy-egy ügyintéző mögé, figyelve a munkáját (az ügyféladatokba természetesen nem nézhettünk bele), így láthattuk, hogy ha az ügyfél nem a Facebookon, hanem a cég belső webchatjén veszi fel a kapcsolatot a céggel, akkor az említett platformon az ügyfél szerkesztés alatt álló válasza már az elküldés előtt megjelenik, mintha olvasnánk a gondolatában. Ennek is az a szerepe, hogy elősegítse a gyors válaszadást: előre megtudják a kérdés témáját és fel tudnak készülni a kérdés megérkezése előtt a megfelelő információk kikeresésével. Ez egyébként egy egyszerű beállításon múlik, ami a szerver és a kliens közötti kommunikációt szabályozza, és bármikor módosítható. Arról, hogy ez mennyire legális, azt az információt kaptuk, hogy az ügyfelek egy ezzel kapcsolatos figyelemfelhívó mondatból értesülnek a funkcióról.Az online csatornák terjedésével ugyan megfigyelhető a hívások csökkenése, de az ügyfelek jelentős része továbbra is igényli a telefonos kiszolgálást. Egyelőre jól elkülöníthetőek ezek a célcsoportok: a tapasztalatok alapján főleg a 30 év alattiak élnek az online lehetőségekkel, de a jövőben további elmozdulás várható utóbbi irányába. A telefonos ügyfélszolgálaton ma egy munkatárs átlagosan 1300 hívást kezel, a kérdéseket átlagosan 40 másodpercen belül felveszik és 4 perc alatt megválaszolják.A telefonos részlegen is egyre nagyobb szerephez jutnak az olyan adatbányászati eszközök, mint a magyar fejlesztésű Voice Miner. Míg a rögzített beszélgetéseket korábban csak szúrópróbaszerűen volt lehetőség visszahallgatni, ez a szoftver automatikusan jelentéseket készít a beszélgetésekről az előre meghatározott paraméterek (akár kulcsszavak) alapján. A rendszer ezen felül a beszédben megjelenő érzelmek önálló felismerésére is képes.szerint bár egyre nagyobb szerepet kap az automatizáció, és már a küszöbön vannak olyan ügyfélszolgálatban is hasznosítható technológiák, mint a mesterséges intelligencia (pl. chatbotok), az ember valószínűleg nem tűnik el ebből a folyamatból.- tette hozzá.Az elvárások között mindkét esetben szerepel a megfelelő kommunikációs készség, az empátia, a türelem, a monotonitástűrés és a problémamegoldó készség is. Általánosságban pörgős munkáról beszélhetünk: napszakot tekintve jellemzően a hétköznap délutáni és az esti órák az intenzívebbek, a privát üzenetek nagyobb része ekkor fut be. Hétvégén általában kevesebben érdeklődnek, ugyanakkor érdekes, hogy munkaszüneti napokon nem mutatható ki, hogy érdemben ennél kevesebb kérdés érkezik: ilyenkor a munkanapokon beérkező megkeresések 30-40%-át regisztrálják.A vezetők hozzátették, hogy az ügyfélszolgálatokkal kapcsolatban általános tévhit, hogy kizárólag panaszkezelést jelent, vagyis mindenki reklamál, pedig jelentős részben érdeklődésről, információszerzésről van szó. Gyakran előforduló témák ezekben az esetekben a különféle szolgáltatások és tarifacsomagok, de mint kiderült, kértek már az ügyfélszolgálattól töltöttkáposzta-receptet és taxit is.