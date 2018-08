Terjed a kártyás részletfizetés, megtudtuk a részleteket

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján, november 15-én. Regisztráció itt!

A tranzakció úgy néz ki, hogy fizetéskor a PIN kód megadása után a terminál felajánlja a teljes összeg és a részletfizetés közötti választás lehetőségét abban az esetben, ha a vásárlás összege 20.000 forint feletti, illetve a szolgáltatás előzetesen aktiválva lett a kártyabirtokos kártyáján. Amennyiben a vásárló a részletfizetést választja, a képernyőn megjelennek a kártyabirtokos kibocsátó bankja által felkínált futamidők, melyekből a felhasználó kiválaszthatja a neki megfelelőt. Miután ez megtörtént, a terminál kijelzőjén megjelenik a teljes fizetendő összeg. Ekkor a vásárló még dönthet úgy, hogy visszalép, és egy összegben fizet. Amennyiben jóváhagyja a részletfizetést, a tranzakció megtörténik. A kereskedő ebben az esetben is egy összegben kapja meg az áru vagy szolgáltatás ellenértékét, minden további ügylet az ügyfél és a kibocsátó bank között zajlik.A Cetelem Bank tavaly év végén indította el a tesztet, ekkor 2000 ügyfél kártyáján aktiválták a szolgáltatást. Azóta a bank újabb több tízezer kártyabirtokosa számára tette elérhetővé a Mastercard Részletfizetést, az OTP Bank pedig július elején indította el a szolgáltatást hitelkártyás ügyfeleinél.Ilyen jellegű elvárásaink nem voltak, de folyamatosan azon dolgozunk, hogy a Mastercard Részletfizetést minél többen igénybe tudják venni. Induláskor a terminálok 20 százalékán volt elérhető a szolgáltatás, ez mára közel 70 százalék. Úgy látjuk, hogy az online kereskedőknél jobban terjed a megoldás, tehát elképzelhető, hogy internetes közegben jön majd el az áttörés.A célunk az, hogy minél több kibocsátó bank kínálja a szolgáltatást, hiszen a Mastercard Részletfizetés átlátható, kényelmes, és az alternatív lehetőségeknél olcsóbb megoldást jelenthet a pénzintézetek ügyfelei számára. A Cetelem Bankon kívül már az OTP is elindította a szolgáltatást, ők a hitelkártyás ügyfelek részére tették elérhetővé a részletfizetést.A technológia megengedi, hogy betéti kártyákon is működjön a megoldás, az viszont a bank döntése, hogy minden kártyabirtokosnak megadja-e a lehetőséget, vagy csak bizonyos fajta bankkártyák esetében, illetve csak bizonyos ügyfelek részére. Eleinte talán célszerűbb a hitelkártyákkal kezdeni, hiszen a hitelkártyás ügyfelek számára már ismerős ez a környezet, a bankoknak pedig technológiai szempontból ez könnyebb feladat. A betéti kártyához mindenképp szükséges egy külön pénzforrás, amiből a hitel megy: ez lehet például folyószámlahitel vagy személyi kölcsön is. Ezt a banknak külön le kell fejlesztenie, és bár ez összetettebb feladat, ez lehet a jövő, hiszen Magyarországon jóval nagyobb a betéti-, mint a hitelkártya állomány.Amikor a bevezetésről döntöttünk, hoztunk egy szabályt arról, hogy minden elfogadónak támogatnia kell a részletfizetési szolgáltatást. Így tudjuk garantálni a kibocsátók felé, hogy a szolgáltatás Magyarországon széles körben elérhető. A kereskedőknek így mindössze egy szoftverfrissítésre van szükségük, a POS terminált sem kell kicserélni.