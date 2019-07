Terjed a szelfis számlanyitás a bankoknál

Önmagában nem számít hatalmas újításnak, hogy már a brit TSB Banknál is egy szelfi készítésével, online, fióki látogatás nélkül lehet számlát nyitni, ugyanakkor a lépés egy újabb fontos mérföldkő abban, hogy a nagy hagyományos bankok igyekeznek lépést tartani a gyorsan mozgó digitális bankokkal.A TSB egy ID verifikációs megoldást vesz használatba, amelyet a Jumio nevű fintech szállít nekik. A megoldás a személyi befotózását és szelfi készítést is tartalmaz. Ehhez a megoldáshoz hasonló autentikációs megoldást szállít az Id&Trust Magyarországon, erről a kötelező banki azonosítás kapcsán írtunk ebben a cikkünkben. A Revolutnál már a kezdetektől működik a szelfis számlanyitás, és más digitális bankoknál már évek óta van lehetőség az egyszerű, online számlanyitásra, és Magyarországon is több inkumbens szereplő tette már lehetővé az online számlanyitást.