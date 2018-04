Tétovázó cégeken múlik, hogy a ma ismert világot elsöpri-e végül a mesterséges intelligencia

A Portfolio május 15-ei Financial IT and Disruptive Technologies konferenciájára itt regisztrálhat. ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

a gyártási környezet feltérképezése lézerek, röntgenek, kamerák segítségével,

hangfelismerés és utasítás-feldolgozás, végrehajtás,

jelentések, adatok elemzése, feldolgozása, és "jóslatok" készítése historikus adatok alapján,

gyártási folyamatok automatizálása, optimalizálása egy megadott cél elvégzéséhez,

a kommunikáció hatékonyságának javítása emberek és emberek valamint gépek és emberek közt, például beszédgenerációval,

fizikális eszközök, tárgyak kezelése, szortírozása pihenőidő, tréning nélkül,

szállítás, az optimális út automatikus kiválasztása.

Mire lehet használni az AI-t?

Tervezés: a mesterséges intelligencia segítségével könnyebb lesz felmérni az ügyféligényeket (big data elemzés pl.), leegyszerűsíteni, optimalizálni a gyártást és tesztelni a terméket.

Az ellátási lánc menedzselése: az AI segíthet a kereslet előrejelzésében és a változások menedzselésében, legyen szó akár konkurens termékek piacra lépéséről, korábbi adatok elemzéséről vagy akár olyan tényezőkről, mint az időjárás.

Gyártás: az AI csökkenti a költségeket és javítja a gyártási sebességet, így a produktivitást is növeli, ez főleg a személyre szabott termékek esetén hozhat jelentős hatékonyság-javulást. A járműgyártásban és az acéliparban egyébként már használnak kezdetleges AI-alkalmazásokat.

Karbantartás: az AI segíthet megjósolni műszaki hibákat, illetve közbe is léphet, mielőtt hibás műszerek fennakarást okoznak. Ilyen működik már az olajiparban, ahol 1000 paraméter alapján egy algoritmus megjósolja, hogy egy adott eszköznek mekkora még az üzemideje.

Minőség-ellenőrzés: az AI még azelőtt felismerhet bizonyos termékekben hibákat, mielőtt ezek a piacra kerülnek, így el lehet kerülni a némely esetekben milliárdos költségeket jelentő termékvisszahívási botrányokat.

Logisztika: az önvezető járművek nemcsak a gyáron kívül, hanem a gyáron belül is segíthetnek bizonyos eszközök, alkatrészek szállításában, ezeknek a masináknak köszönhetően akár el is tűnhetnek a futószalagok a gyárakból.

Nagy tervek és a valóság

Máig a cégek mindössze 16%-a implementált több mint egy mesterséges intelligencián alapuló megoldást az üzemeiben.

Számos iparágat átalakíthat a mesterséges intelligencia, az értékláncot az elejétől a végéig (a tervezéstől az értékesítésig) radikálisan megváltoztathatja; automatikussá, hatékonyabbá teheti.A következő eszközökkel siethet a vállalatok segítségére az AI:Példát is hoz a tanácsadócég: a minőségellenőrzéssel kapcsolatos folyamatok jelentős részét ma emberek végzik, a jövőben viszont nagyfokú automatizáció várható itt is. Bár a BCG szerint új munkahelyeket is teremthet az AI és inkább átrendeződés, mintsem tömeges munkahelyvesztés várható, hozzáteszik: Kínában például többnyire azt várják a cégvezetők, hogy a fizikai munkaerő jelentős részét felváltják majd a robotok, miközben a németek arra számítanak, hogy alig érinti majd a jól képzett munkaerejük létszámát az AI térnyerése.Jelenleg is számos iparágon belül használnak robotokat a gyártáshoz, azonban ezek előre beprogramozott szcenáriókat hajtanak végre, nem képesek maguktól tanulni vagy előre nem látható helyzeteteket megoldani. Ehhez képest az AI jelentős áttörést jelentene, hiszen nem várt problémákat is meg tud oldani egy tanulásra képes program. A felmérésben részt vevő vezetők többsége (37%) elsősorban a gyártáshoz akarja ezt a technológiát használni, ezt követi a minőség-ellenőrzés (25%), majd a logisztika (12%).A gyáron kívül a következő fontosabb alkalmazásai vannak az AI-nak:A gyáron belül a mesterséges intelligencia a következő tényezőkben segíthet:A tanulmányban résztvevő cégvezetők egyébként arra számítanak (81-88%-ban), hogy 2030-ra ezek az alkalmazási területek már fontos fejlesztési prioritást fognak élvezni, közel teljes körű, AI-alapú automatizációra viszont még csak a vezetők 6-8%-a számít addigra.A tanulmányból az is kiderül, hogy az AI alkalmazását bár sok cégvezető fontosnak gondolja, nem mindenki tett eddig túl sokat a technológia implementációjáért.Míg a tanulmányban a cégvezérek 87%-a jelezte, hogy a következő három évben használnak majd AI-t a gyártásban, mindössze 28%-uk rendelkezik egyáltalán implementációs tervekkel, a maradék 72%-uk viszont még nem rakott össze terveket sem; van, amelyik esettanulmányokat vizsgál (32%), van, amelyik még csak ötletel (13%), a maradék részük pedig még csak nem is tartja az AI-t prioritásban.Mindez azt jelenti, hogy hatalmas hézag van a cégek tervei és ezek megvalósulási üteme közt. Historikusan ez persze nem olyan durva: a korábbi években a cégek 50%-a nem tudta teljesíteni az AI alkalmazásával kapcsolatos ütemterveit.A legtöbb cég, amely ebbe beletartozik, az Egyesült Államokban (25%), Kínában (23%) és Indiában (19%) működik. Kínában figyelhető meg a legkoordináltabb, központilag támogatott fejlődés, ahol egy 5 milliárd dolláros állami alap is finanszírozza az AI-ipart, azonban az EU is elkezdett felzárkózni: a múlt héten 24 tagállam bevonásával egy közös fejlesztési projektet is indítottak. A legkevesebb korai adapter Szingapúrban és Franciaországban található (10-10%).

Szektorálisan a legtöbb korán lépő szereplő az áruszállításban és a logisztikában található (21%), ezt követi az autóipar (20%), míg a legkevesebb a feldolgozóiparban található (13%).

Mi kell a sikerhez?

Stratégia kidolgozása: sok esetben egy tiszta implementációs tervezet hiánya miatt bukik az AI alkalmazása. A vállalatoknak konkretizálniuk kell, hogy pontosan mit és hogyan szeretnének korszerűsíteni a mesterséges intelligenciával, és konkrét célokat kell meghatározniuk.

Irányítási modell: a menedzsmentnek létre kell hoznia külön feladatköröket, illetve kineveznie szakértőket, akik az AI implementációjával foglalkoznak. A mesterséges intelligencia adaptációjának folyamatát a cég többi részével is kommunikálni kell, hiszen előfordulhat, hogy az alkalmazottak ellenállnak a változásnak.

A megfelelő kompetenciák kialakítása: a folyamatot olyan embereknek kezébe kell tenni, akik értenek a programozáshoz, az adatmenedzsmenthez, az analitikához. Ha ez nincs meg, a megfelelő tréningprogramok kialakításán is kell dolgozni - a válaszadó cégek 93%-a jelezte, hogy nincs meg a megfelelő szakmai háttere az alkalmazottainak ahhoz, hogy az AI-transzformációs folyamatot végre tudják hajtani.

IT infrastruktúra: kiemelten fontos, hogy a cégek régi infrastruktúrája kompatibilis legyen az újabb számítógépes rendszerekkel. Korszerűsítéskor pedig érdemes az új technológiát először "kicsiben" tesztelni, majd akkor bevezetni, ha ez sikeresnek bizonyult. Persze minél rugalmasabb a rendszer, annál jobb.

A status quo felmérése: a transzformáció előtt álló vállalatnak fel kell mérnie, hol helyezkedik el a piacon - mennyire robosztus az informatikai infrastrukturája, hol tart az AI-implementációban.

A támogatók felmérése: a menedzsmentnek muszáj lesz összeülnie és megtárgyalnia, pontosan melyik folyamatok átalakítását akarják priorizálni és erre egy tervezetet is létre kell hozniuk. Érdemes először persze megnézni, hogy mely folyamatok működnek egyáltalán és számszerűsíteni, hogy melyikkel jár a legjobban a vállalat. Ennél a fázisnál kell összeállítani egy csapatot, amely az implementációért lesz felelős.

Tesztelés és a sikeres modell felnagyítása: tesztelés, javítás, majd a leghasználhatóbb megoldás piacra dobása.

Cégek méretét tekintve elsősorban a nagyvállalatok járnak élen az AI alkalmazásában, a nagyobb fejlesztési büdzsének köszönhetően.A tanulmány négy stratégiai pontot listáz, melyeknek vezetniük kell az AI-fejlesztés és implementáció folyamatát:Az implementáció kezdetének sikeressége pedig három alappillér követésén múlik a BCG szerint:A tanulmány konklúziója egyébként az, hogy hiába ismerik fel az AI fontosságát a cégek, nem elég csak a technológiába önteni a pénzt, hanem szükséges a sikerhez a stratégia kialakítása is, amely összefogja az implementációt. Hosszú távon pedig kell egy támogató menedzsment és infrastruktúra, valamint a személyzet képzése és konfigurációja is. Azok a szereplők pedig, melyek túl későn lépnek, fel kell hogy vegyék a versenyt a korai adapterekkel.