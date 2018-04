Tőzsdére jönnek az alternatív bankok: nagy bukta vagy sikersztori lesz ebből?

A hazai hitelezők, bankok helyzetéről szól Hitelezés 2018 konferenciánk, ne maradjon le a rendezvényről! ÁTTEKINTÉS

Hogyan működik a P2P hitelezés?

egy technológia vezérelte cég létrehoz egy olyan platformot, amely a "shared economy" logika mentén működik, összepárosítja a hitelkérelmeket (adósokat) és a hitelezőket (befektetőket),

a platform kezeli a hitelkérelem adminisztratív folyamatait,

egy adósminősítési algoritmust is létrehoznak, ami lehetőleg minél pontosabb, de közben a leendő adós számára minél kevesebb input adat megadását igényli,

adósminősítési kategóriákat hoznak létre, és ez alapján meghatározzák a hitelek árazását,

a hitelező magánszemélyek vagy cégek ezután dönthetnek, hogy mely hiteleket (vagy mely kategóriába tartozó hiteleket) szeretnék finanszírozni, a törlesztő részleteket pedig nekik fizetik az adósok,

a platform szolgáltatója jutalékot szed a hitelek közvetítéséért, a hitelezői oldalon pedig gyakran intézményi szereplők, befektetési alapok és bankok is megjelennek.

Funding Circle - Nagy

A P2P hitelezés körüli felhajtás már nem olyan hatalmas, mint mondjuk 2 évvel ezelőtt, amikor a bankok a személyek közötti hitelezők exponenciális növekedése láttán komolyan féltették a legfontosabb, legrégebbi üzletágukat: a betétgyűjtést és a hitelezést. Ugyanakkor bár nem olyan ütemben, mint ahogy sok nagy tanácsadó is jósolta, de szépen híztak a P2P hitelezési platformok, legalábbis a kihelyezett hitelek és az értékelésük tekintetében. Az utóbbi hetek hírei szerint az egyik brit P2P hitelező óriás, a Funding Circle mér idén tőzsdére mehet, de rajta kívül még legalább két alternatív bank készül tőzsdére több milliárd dolláros árazás mellett.Sokféle üzleti modell létezik, vannak lakossági fókuszú és kkv-kra lövő P2P platformok, de összefoglalva a lényeg, hogyA Funding Circle londoni P2P hitelezési startup egy tavalyi magántőkés forrásbevonás során 1 milliárd dollár feletti értékelést kapott, a Bloomberg értesülése szerint most 1,5 - 2 milliárd fontos árazás mellett bocsátanának ki részvényeket a londoni tőzsdén. 2009-es alapításuk óta 34 ezer brit cégnek hiteleztek hetek helyett csupán pár nap alatt, tavaly 1,7 milliárd fontnyi hitelt közvetítettek.

GreenSky - Nagyobb

Lufax - Még nagyobb

Két IPO, nulla siker

A legjobb minősítésű hitelek akár évi 5 százalékkal is elérhetők, de ennél magasabb kamatok is előfordulnak: a befektetőknek átlagosan 6,4 százalékos hozamot fizettek eddig. A megvásárolt hitelekkel a befektetők a cég által működtetett másodlagos piacon kereskedhetnek. A társaság brit üzletága 2017-ben nyereséges volt, ugyanakkor a csoportszintű eredményeket eddig még nem publikálták, az IPO prospektusából majd megtudhatjuk ezeket.A Funding Circle-ről még 2016-ban azt rebesgették, hogy a cég a Deutsche Bank segítségét kérte abban, hogy elindítsák első értékpapírosítási programjukat. Egy nagyobb, 130 millió fontos hitelportfóliót szerettek volna értékpapírosítás keretében finanszíroztatni, mivel a befektetői oldalon náluk is megjelentek a hozamra éhes nagybefektetők.A GreenSky ugyan nem klasszikus P2P hitelezési platform, hanem inkább úgynevezett "marketplace lender", vagyis egy olyan platform, ahol a befektetői oldalon eleve nagybefektetők, bankok, alapok szerepelnek. Az üzleti modelljük megengedi azt is, hogy a kiskereskedelmi láncok pénztárainál adható ki értékű hiteleket helyeznek ki, melyeket aztán egy nagy csomagba helyeznek, és eladják a nagybefektetőknek. A céget a legutolsó tőkebevonáskor mintegy 4,5 milliárd dollárra értékelték.A Lufax egy kínai P2P hitelező, melyet 2011-ben alapítottak, de emellett kínálnak a platformjukon keresztül befektetési alapokat, vagyonkezelési termékeket, biztosításokat és más banki szolgáltatásokat is. Jelenleg szinté tőzsdére lépést terveznek (a pletykák szerint ez már idén megtörténhet); a vállalat részvényeinek 10-15%-át viszik majd piacra, becslések szerint 18,5 milliárd dolláros értékelés mellett. A társaság egyik nagytulajdonosa az a PinAg biztosítócsoport, amely a kínai online biztosítási piacot tarolta le.Eddig két nagy P2P hitelező platform ment tőzsdére, amelyek track recordot állítottak a műfajnak: a Lending Club és az OnDeck capital árfolyama a kibocsátási árfolyamukhoz képest óriási zuhanástszenvedtek el. A 2014 elején tőzsdére lépett Lending Club a 25 dolláros bevezetési árfolyamáról 3 dollárig zuhant, a 2014 végén szintén 25 dolláron elindult OnDeck Capital részvényei most 5 dollárt érnek.

Ütésállók?

A Lending Club, vagyis az egyik legnagyobb amerikai P2P hitelezési céget sokáig ünnepelték eredményei miatt, azonban 2016 májusában nagy pofont kaptak a befektetők, amikor kiderült, hogy a céget igazgató vezért és több társát egy belső audit csaláson kapta. Ugyan az ügylet a cég bevételeihez képest kicsi volt, és nem érte kár a cég ügyfelét sem, azonnal menesztették a vezérigazgatót, Renaud Lapanche-t.Olyan hitelekből állítottak össze állítólag "közel prémium" portfóliót, amelyek valójában nem feleltek meg a befektető elvárásainak. Mindezt úgy érte el három másik vezető beosztású társával, hogy egyes hiteleknél megváltoztatták a hitelkérelem benyújtásának időpontját, így már a befektető számára papíron megfelelő hiteleket tudtak eladni. A trükközés egy belső auditon bukott ki, amint ez kiderült, a befektetőtől az eredeti összegért visszavásárolták a hitelportfóliót.A P2P hitelezők üzleti modellje alapvetően a szerzési jutalékokra épül, ezért csak úgy tudnak folyamatosan bevételt termelni (akár nyereségesen is működni), ha folyamatosan nagy mennyiségű hitelt helyeznek ki. Az elmúlt években a hozamsivatag előnyét, vagyis a befektetők erős hozamétvágyát és a hitelkereslet felfutását is élvezhették a válság utáni új hitelciklus elején.De ez az üzleti modell a bankokénál is nagyobb kitettséget jelent a hitelkereslettel és -kínálattal (ez esetben egyúttal befektetői étvággyal) szemben: abban a pillanatban, amikor a befektetői kínálat csökken, hirtelen elkezdenek elapadni a bevételeik.Idén a jelek szerint visszatért a volatilitás a tőzsdékre, megjelentek az emelkedő hozamkörnyezet első jelei, az állampapírhozamok Amerikában is emelkedtek. Még egyetlen P2P hitelező sem élt át egy teljes hitelciklust, és nagy kérdés, hogy kibírják-e majd azt az időszakot is. Annyit szinte biztosra vehetünk, hogy nagy kihuívások előtt áll ez a piac.