Tőzsdére készülnek a kriptobányász cégek, lehull a lepel a vezetők vagyonáról

Micrí Zsan, a világ legnagyobb bitcoinbányájának, a Bitmainnek vezetője körülelül 4,9 milliárd dollárnyi vagyonnal rendelkezhet,

Valerij Vavilov és Valerij Nebesnyi, a Bitfury nevű blockchainescég vezetői körülbelül 740 millió dolláros vagyonnal rendelkezhetnek,

Zsang Nangeng, Liu Hsziangfu és Li Dzsianhszian, a Canaan bányászcég vezetői 557 millió dollárral bírnak,

míg Hu Dong és családja, az Ebang nevű kriptobányász vezetője 763 millió dollárral rendelkeznek.

Három nagy kriptocég, melyek elsősorban kriptobányászattal és bányászati eszközök értékesítésével foglalkoznak - a Bitmain, a Canaan és az Ebang International is a hongkongi tőzsdére készülnek -, miközben a Bitfury is IPO-t fontolgat. Mindezzel kapcsolatosan pedig egy érdekes kérdésre is választ kapunk: mennyire értékálló a bitcoinázból szerzett vagyon? Bloomberg addig is megpróbálta megbecsülni, hogy a tőzsdére készülő cégek vezetői mekkora vagyonnal rendelkeznek: