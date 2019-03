Tranzakciós illetékből robbantana mobilfizetési forradalmat az MNB

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánkon. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Adókedvezmény a pénzügyi tranzakciós illetékből az elavult IT-rendszerek felújítására, cseréjére és az azonnali fizetési rendszerrel összehangolt fejlesztésekre

Mobilfizetési alkalmazások fejlesztésének ösztönzése illetékkedvezménnyel

A lakossági átutalásokhoz kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték teljes eltörlése

1. Adókedvezményből IT-rendszer korszerűsítés

Javaslatunkban a fent jelölt területeken a fejlesztési költségek részben leírhatók lennének. Ennek konkrét mértékére nem tettünk javaslatot, de akár egy mérsékelt adókedvezmény is hatásos lehet az alacsony hozamkörnyezetnek köszönhetően. Alapfeltevésünk volt, hogy a kedvezmény hosszú távra szóljon, kiszámítható legyen a beruházások, fejlesztések során, és ne okozzon kivitelezési és megvalósítási kockázatot, akár kedvezmény elhatárolása mellett. A részletszabályok kidolgozásánál fontos továbbá a versenysemlegesség, vagyis, hogy a ne érje hátrány a kis- és közepes bankokat, illetve hogy az adókedvezmény mértéke ne legyen drasztikus, vagyis ne okozzon "IT-költséginflációt".

2. Adókedvezményből mobilfizetés

3. Lakossági illeték eltörlése

Az MNB álláspontja szerint a 20 ezer forint alatti átutalási részek illetékmentessége jó kezdeti lépésnek tekinthető, mivel elsősorban a 2019-ben induló azonnali fizetési rendszer által is érintett kisértékű átutalások terheit mérsékli.

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio május 28-ai Financial IT and Disruptive Technologies konferenciánkon. Érdemes eljönni! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Idén januártól kezdve a 20 ezer alatti tranzakcióknál nem kell illetéket fizetniük a bankoknak, az ebből fakadó könnyítést elkezdték beárazni a bankok a szolgáltatásaikba. De ezen túlmenően további illeték-csökkentést javasol az MNB:Az MNB az adókedvezmény mértékére vonatkozó kérdéseinkre azt válaszolta:Mivel a lakossági átutalásokat terhelő pénzügyi tranzakciós illeték kivezetésével vagy mérséklésével kapcsolatban számos forgatókönyv elképzelhető, ezért konkrét számítások, adókedvezmények meghatározása nem volt ennek a stratégiai jellegű dokumentumnak a célkitűzése.De a javaslatok mögötti elképzelésekről, az adókedvezmény mértékét meghatározó tényezőkről több dolgot is megtudtunk.A bankszektor egészében - néhány kivételtől eltekintve - meglehetősen régi számlavezető rendszerek működnek, melyek köré az évek során szigetszerű rendszerek épültek. Egy-egy fejlesztés, új termék ma azért kerül hónapok vagy akár évek alatt piacra, mert rendkívül bonyolult IT-architektúrán megy keresztül minden egyes apróbb vagy nagyobb fejlesztés. Az MNB javaslata szerint a bankok az elektronikus pénzforgalmat támogató fejlesztésekre szánt összegeket leírhatnák a tranzakciós illetékből. Mint írják:Az MNB e javaslatát azzal magyarázza, a mobilinternet és okostelefonok alkalmazása már Magyarorszá-gon is rendkívül elterjedt, azonban nem minden bank, pénzforgalmi szolgáltató kínálatában érhető el olyan okostelefonos fizetési alkalmazás, amely pl. a bolti fizetéseket támogatná. Különösen fontos ez abból a szempontból, hogy az azonnali fizetés hazai bevezetésével a mobilfizetés még szélesebb körben lehet a készpénz alternatívája. A pénzforgalmi szolgáltatók a mobilfizetési alkalmazások fejlesztéséhez, ill. azok használatának növeléséhez (pl. edukáció) kapcsolódó költségeik alapján adókedvezményeket kaphatnának, hogy ezáltal is motiválva legyenek az elektronikus fizetési módok növekvő hazai használatának ösztönzésére.Az MNB becslései szerint évente 10-15 milliárd forintnyi illetékbevétel kapcsolódik lakossági átutalások-hoz, ami durván a teljes tranzakciós illetékbevétel 5 százaléka. A jegybanki szakértők szerint erről érdemes lenne lemondania a költségvetésnek, hogy az átutalások árazása a bankkártyákhoz és a készpénzhez hasonlóan tranzakciós szinten ingyenesnek tűnjön a fogyasztók szemében.