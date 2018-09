Új hadszínteret teremt a GDPR a kibertérben

szerint az elmúlt 10-20 év hiányosságai miatt küzdenek most a vállalatok.szerint a köztudatban még mindig sokan nem kezelik értékként a saját adataikat. A személyes adatokat éppen ezért számos vállalat sem kezeli kellő körültekintéssel. Azokban, akiknek volt valamilyen megfelelési szándék, sokan az utolsó pillanatra hagyták a tájékoztatók küldését.szerint a magyar információbiztonsági törvény sokkal erősebb, mint az EU-s, bizonyos szempontból még a GDPR-nál is erősebb. Azok pánikolnak most, akik eddig sem tartották be az információvédelmi beállításokat.szerint aki Magyarországon betartotta eddig az információbiztonsági szabályokat, akkor minimális, elsősorban adminisztratív jellegű feladatai lesznek.szerint a GDPR nemcsak kiberbiztonsági szempontból, hanem hatékonysági szempontból is javítani tudja a vállalatok működését. Ha incidens történik, a magyar vállalkozások egy része azonnal lép, de van, ahol ráérősen kezelik ezeket. Egy ilyen incidens viszont gyakran előidézi, hogy a vezetés is többet foglalkozzon a kiberbiztonsággal. Laki elmondta, hogy egy cég a komplett ügyféladatbázisát elbukta, mert nem volt róla biztonsági mentése. Sem idegileg, sem anyagilag nem tette ez őket tönkre, helyette viszont rájöttek, hogy egy robosztusabb rendszer kell a jövőben.Laki szerint nagyon félnek a cégek az alig párszázezer forintos GDPR-bírságoktól, pedig ha az adatvédelmi intézkedéseikbe tennének ennyi energiát, akár megelőzhető lenne egy ilyen incidens. Frész szerint nem érdemes szitokszóként gondolni a GDRP-ra, hiszen az adatkereskedelem akár egy komplett új iparágat teremthet az EU-ban, melynek jótékony hatása lehet a gazdaság egészére. Az adat az új olaj - ért egyet a divatos frázissal Frész. Bánszki szerint a GDPR segít a gazdaság szempontjából értelmezni az adatvédelmet - a kiberbizonság eddig is fontos volt, most viszont a vállalatok jobban látják, hogy ez számokban kifejezve mit jelent. Balogh szerint a gazdasági döntéshozók nem értik meg, hogy milyen lehetőségek és kockázatok vannak a kiberbiztonsági területen. Zsurkán szerint a GDPR szempontjából nem mentesíti a felelősséget egy biztosítás, így a felkészülés minden cég feladata. Frész közönségkérdésre elmondta, hogy Magyarországon előfordult már olyan, hogy egymást kezdték el támadni cégek a kibertérben, hogy konkurensüket egy adatkezelési incidens miatt született bírsággal ki tudják lőni a piacról.