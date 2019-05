Új korszak kezdődik a magyar pénzügyi szektorban

-ja ismertette, hogy elkészült az azonnali fizetési infrastruktúra. A rendszer implementációja mellett többek közt azért döntöttek, mert a fiatalabb generációk igénylik a gyors és azonnali kiszolgálást, a jövőben pedig ők lesznek a fő fogyasztók a pénzügyi szektorban.A GIROInstant 20 másodpercenként 10 ezer tranzakciót tud lefolytatni majd, 24/7/365 működik majd. Az előkészítő projekttel 1250 embernapot szántak és 384 nap volt az átfutási idő. A rendszer moduláris elven majd fel, így könnyebb lesz a hibák detektálása és ezek javítása is. A mögöttes szoftvert a dán NETS szállította, melyről Kada Zsolt megjegyezte, hogy "egyszerűbb volt összerakni, mint egy IKEA-s szekrényt."Szlovéniában (ahol szintén a NETS-rendszert használják), kiszervezték a rendszer üzemeltetését, Magyarországon viszont nem így történt, ezért meg kellett építeni az AFR-rendszer infrastruktúráját. A tároló rendszer a Hitachi F400-on alapul, AllFlash technológiát használ. A szerver infrastruktúráját a Cisco szállította. Az egész rendszert a felhőbe építették, 100%-ban privát felhőalapúan működik.elmondta, hogy 25 országban zajlik a fizetési megoldásaik tokenizációja, vagyis itt a bankkártyát lényegében egy digitális tokennel cserélik le, mellyel tranzakciókat tud végrehajtani a kártyabirtokos a kártya közvetlen használata nélkül. Három különféle tárca érhető el csak a Mastercardon keresztül. Magyarországon ma hatféle mobiltárca van, ezeken keresztül négymillió tranzakció zajlott tavaly. Erre a piacra most belépett az ApplePay is. A Mastercard célja, hogy tokenizálja az összes e-kereskedelmi tranzakciót a jövőben, ezen kívül biometrikus azonosítást is szeretnének bevezetni, okostelefonok segítségével.Az előadásokat követő panelbeszélgetésben, melyet Nagy Ádám Gusztáv (PwC) moderált, többek közt a következő kérdések kerültek megválaszolásra:elmondta, hogy készen áll a GIRO és az MNB az azonnali átutalásra, a pénzügyi szektor szereplőinek többsége is készen áll, viszont vannak olyan bankok, amelyeknek még van dolga vele. Május 31-én megbeszélik a bankok vezérigazgatóival az indulást, ezután terv szerint július 1-jével elindítják az azonnali fizetést.szerint új ügyfélélményt nyújt majd az e-mail cím, telefonszám vagy éppen adószám szerint való átutalás. Új fizetési funkciók is elindulhatnak, mint a fizetési kérelmek vagy az azonnali fizetések.szerint számos más új pénzügyi szolgáltatás indulhat, melyek például az azonnali adatfeldolgozásra épülnek, de önmagában az azonnali átutalás nem fogja csökkenteni a készpénz-használatot a gazdaságban, számos más szabályozói intézkedés is szükséges, ami "diszpreferálja" a készpénz-használatot. Ilyen lehet például az adóamnesztia, amelynek köszönhetően az a rengeteg 20 ezres, amely széfek és fiókok mélyén ül, visszakerüljön a reálgazdaságba.elmondta, számos javaslatot tett az MNB is a készpénzhasználat csökkentésének ösztönzésére a kormánynak, ezek elfogadása egyelőre várat magára.elmondta, hogy örül neki, hogy jön az azonnali fizetés. Ezzel versenyezni fog egymással többféle fizetési forma. Több megoldáson is dolgoznak, amely erre a rendszerre épül.Bartha Lajos elmondta, hogy az MNB nyilvántartásba vett két AISP-szolgáltatót, ez viszont nem engedélyköteles, csak bejelentették az MNB-nél, hogy ezt megkezdik. Több olyan szereplő is van viszont, amely engedélyköteles szolgáltatás indítását tervezi. Rövid távon viszont nem fogják elárasztani a piacot PSD2-es szolgáltatások. Kovalovszki Tamás elmondta, hogy a nagybankok kijöttek az elvárt sandboxokkal, viszont még sok a bizonytalanság szabályozói és TPP-oldalról is. Kóka János elmondta, hogy szolgáltatóként számos elvárásnak kell megfelelniük, hogy megfeleljenek a PSD2-es elvárásokkal, viszont a Cellum elkészült azokkal a rendszerekkel, melyek ebben segítenek.