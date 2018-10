Új startup programot indít az OTP

A témáról kiemelt helyen lesz szó november 15-ei Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció itt! ÁTTEKINTÉS

kifinomult adatelemzési megoldások

ügyfélélmény és ügyfélkiszolgálás

belső hatékonyság,

nyílt bankolás (Open Banking) és biztonság

termékinnovációk

a fenti kategóriákba nem sorolható, bankszektorhoz kötődő, teljesen újszerű és diszruptív megoldások

A tavaszi startup programunkat élénk nemzetközi érdeklődés övezte, több mint 200 cég jelentkezett, közülük 8-at választottunk ki, akikkel az elmúlt hónapokban együtt dolgoztunk. Néhányukkal már a hosszabb távú együttműködés is formálódik. Az első akcelerációs programunk sikerén felbuzdulva azért szerveztük meg a 2.0 verziót, hogy koordinált keretek között lehetőséget teremtsünk a startupoknak a bemutatkozásra, hogy együtt tudjuk fejleszteni a jövő banki megoldásait. Bízom benne, hogy a most megnyíló pályázati lehetőségünk hasonlóan nagy érdeklődésre tart számot a startupok körében

Fischer András főosztályvezető OTP Bank Fischer András tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen végezte, ahol közgazdász diplomát szerzett. Ezután üzleti tanácsadóként helyezkedett el és elsősorban a pénzügyi és TMT szektorban szerzett tapasztalatot stratégiai... Tovább »

A jövő évi programra mától lehet jelentkezni, olyan startupokat várnak, amelyek már működő termékkel rendelkeznek, illetve növekedési szakaszban vannak. A kiválasztott cégek a három hónapos program során kísérleti projektek keretében tesztelhetik termékeik, szolgáltatásaik illeszkedését a banki környezethez, sőt akár piaci állóképességüket is. A megvalósításban a bank szakterületeiről érkező mentorok, külső szakértők, valamint a válogatott szakmai workshopok is támogatják majd őket.A nemzetközi és hazai nagyvállalatok, partnerek által is támogatott akcelerátor program jelmondata: Boost your business!, amire november 30-ig, 5+1 kategóriában várják a pályázókat:A jelentkezéshez egy online pályázati űrlapot kell kitölteni, a jelentkezők közül pedig idén decemberig folyamatosan kerülnek kiválasztásra azok a pályázók, akiket a szervezők egy online interjú keretében is meghallgatnak. Az innen is továbbjutó vállalkozásokkal - egy kétnapos esemény keretében - 2019. januárban találkoznak az OTP Bank szakértői Budapesten. A három hónapos akcelerációs időszak 2019 márciusában kezdődik és május végén zárul. A cégeknek ez alatt az idő alatt nem szükséges Budapestre költözniük.A májusi Demo Day-en a startupok lehetőséget kapnak a bankcsoport vezetése, befektetők, valamint számos hazai és nemzetközi nagyvállalat innovációs szakértője előtt bemutatni a három hónap eredményeit.- mondta el a program kapcsán a Portfolio-nak Fischer András, az OTP Bank Retail Innovációs Főosztályának vezetője.