Új szolgáltatással támad a bankok egyik nagy ellensége

A Revolut, amely nemsokára hivatalosan is belép a magyar piacra, egy gyorsan terjeszkedő fintech startup, vagy ha úgy tetszik "neobank". Utóbbi elnevezés hamarosan hivatalossá is válhat, a cég ugyanis novemberben igényelt európai banki licencet, ha ezt megkapják, betétgyűjtési és hitelezési tevékenységekkel egészíthetik ki eddigi szolgáltatási portfóliójukat.A Revolut jelenleg többek között prepaid kártyát ad, nemzetközi és kriptopénzes pénzküldési szolgáltatást nyújt, utas-, telefon-, baleset-, és életbiztosításokkal és kisebb összegű P2P hitelezéssel is foglalkozik.A fintechcég most egy új fícsört mutatott be, egy digitális megtakarítási funkciót építettek a mobilappjukba.Az új funkcióval pár kattintással beállíthatunk megtakarítási célokat, majd ezekre megtakarítási módot is választhatunk. Az egyik módszer a revolutos fizetéseinket mindig felfelé kerekíti, és a kerekítés összegét a meghatározott célra teszi félre helyettünk. Így észrevétlenül, automatikusan spórolhatunk például egy utazásra vagy egy új telefonra. Minden egyes ilyen kerekítési tranzakció után az app egy push-notificationben küldi el, hogy mennyit tettünk félre. A másik spórolási fajta, amikor havonta vagy hetente tesz félre előre beállított összeget az app a kitűzött célra.