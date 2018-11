Újabb európai bank vezeti be az Apple mobilfizetését

A BNP Paribas francia, belga, és ukrán piacán, illetve a digitális leánynál a Hello banknál is elérhető lesz 2019 elején az Apple Pay. Ezzel újabb bankok csatlakoztak ahhoz a szépen bővülő listához, amelyek már megegyeztek a mobilgyártóval a mobilfizetési megoldásuk használatáról.Nemrégiben az Intesa Sanapolo, vagyis a magyarországi CIB Bank anyabankja is bejelentette, hogy az ügyfeleik használhatják az Apple Payt. Mint a CIB-től megtudtuk, legkorábban jövőre egyezhet meg az Intesa magyar leánya a mobilgyártóval erről. Mindeddig egyetlen bank sem egyezett meg Magyarországon a szolgáltatás bevezetéséről az Apple-lel, így az iPhone-nal rendelkező, jellemzően prémium banki szegmens - ellentétben az androidosokkal - nem tud mobillal fizetni a boltokban.Az Apple Pay nem minden országban és nem minden banknál elérhető Európában, ugyanis a mobilgyártó - legalábbis korábbi hírek szerint - jutalékot kér a bankok bankkártyás bevételéből. Bár technikailag egyszerűen csatlakozhatnak a bankok a mobilfizetési sémához, a bankok menedzsmentjének kell megegyeznie az Apple-lel a csatlakozás feltételeiről.Ezen a listán elérhető, hogy jelenleg mely bankok, bankkártyatípusok működnek Európában az Apple mobilfizetési megoldásával.