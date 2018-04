Újabb iparágat forgat fel fenekestül a technológiai forradalom

Arról, hogy milyen szerepet tölt be a logisztikában a digitalizáció, a blockchain és az IoT, szó lesz a Portfolio április 19-ei Smart Logistics 2018 konferenciáján. Ne maradj le róla, jelentkezz még ma! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Mi a baj a mai ellátási lánccal?

Több száz éve az ellátási láncok még viszonylag egyszerűen működtek, a kereskedelem helyi szintre korlátozódott, de azóta sokkal komplexebb lett az áruk szállításának folyamata: a vasúti szállítás helyett egyre inkább előtérbe kerültek a közúti szállítmányozás eszközei, a személyi számítógépek 1980-as évekbeli elterjedésével pedig az ellátási lánc menedzsment is jelentős változásokon ment át.Becslések szerint. Csakhogy a globális kereskedelem mögötti logisztika rendkívül komplex és nagyon sokszereplős, éppen emiatt a logisztikai piac hatékonyságnövelése nagy hatással lehet a világgazdaságra is. A Világgazdagsági Fórum becslései szerint

A nemzetközi kereskedelem komplex információáramlása, forrás: DHL

Milyen szerepe lehet a blockchainnek az ellátási láncban?

Mi is az a blockchain?

A Bitcoin működési elve, és ennek üzleti fogalma az úgynevezett "distributed ledger", vagyis egyfajta megosztott vagy konszenzusban kezelt könyvelés, míg ennek megvalósítási technológiája, technikai kivitelezése a blockchain. A bitcoin az a virtuális valuta, amit a forradalmi újításnak számító blockchain rendszerben először használatba vett a világ. A blockchain által kezelt adatbázisban az összes korábban végrehajtott tranzakció szerepel, és ez az adatbázis a hálózat minden egyes számítógépén ugyanazt tartalmazza megbízhatóan, mégpedig egy központi szerv vagy személy közbeiktatása nélkül. A blockchain technológiában rejlő lehetőségeket a nemzetközi átutalásoktól és kereskedelemfinanszírozástól kezdve a biztosításokon át a közigazgatásig sokféle területen tesztelik, kutatják. A blockchain technológiával automatikusan működő okosszerződéseket is létre lehet hozni, amely az összes szerződési feltételt kódolva tartalmazza, ezért nem csak gyors, hanem megszeghetetlen is.

Hatékonyságnövelés: A blockchain jelentősen javítani tudja a globális kereskedelem hatékonyságát a bürokrácia és a papírmunka csökkentésével (az információ digitális tárolásával, illetve a termék nyomonkövetésével az előállítástól egészen a végfelhasználóig).

A blockchain jelentősen javítani tudja a globális kereskedelem hatékonyságát a bürokrácia és a papírmunka csökkentésével (az információ digitális tárolásával, illetve a termék nyomonkövetésével az előállítástól egészen a végfelhasználóig). Új üzleti modellek használata: a blockchain olyan új üzleti lehetőségeknek adhat otthont a logisztikában, mint a kis étékű tranzakciók (micro payment), digitális azonosítás vagy a hamisíthatatlan dokumentumok használata.

Hol használják ma a logisztikában a blockchaint?

Ilyen a Tomcar járműgyártó, amely beszállítóit ma már bitcoinban fizeti ki.

Az élelmiszeriparban a Walmart is a blockchain segítségével követi nyomon a Kínából hozott sertésárut. Az áruk feldolgozásának, raktározásának és szállítási folyamatának nyomon követésére használja a technológiát az Unilever, a Nestle, a Tyson és a Dole is. Élelmiszerek és termékek nyomon követése, forrás: DHL

Élelmiszerek és termékek nyomon követése, forrás: DHL A világ legnagyobb bányaipari cégének számító BHP Billiton is bejelentette, hogy a blockchain segítségével tervezi nyomon követni és tárolni a bányászati folyamatok során keletkező adatokat, ezzel pedig hatékonyabb kommunikációs csatornát is építene partnereivel.

A De Beers gyémántóriás a technológiai segítségével követi nyomon a gyémántok útját a lelőhelyüktől egészen a boltokig, részben a hamisítványok elkerülése érdekében.

Az óceáni szállítmányozás hatékonyságnövelése érdekében a Maersk és az IBM közösen hoztak létre egy olyan blockchain-alapú rendszert, amelynek segítségével digitalizálni tudják a munkafolyamatokat és az áruszállítás nyomon követését. Hasonló fejlesztésekbe kezdett a ZIM óceáni szállítócég is, amely a fuvarlevél digitalizálását kezdte meg.

Legutóbb pedig a FedEx jelentette be, hogy ők is igyekeznek a mindennapi folyamataikba beépíteni a blockchaint, részben emiatt csatlakoztak a BiTA egyesülethez (Blockchain in Transport Alliance).

Okosszerződések, IoT és a blockchain

A blockchain technológiát ma már nemcsak a kriptodevizáknál, hanem számos más, például pénzügyi és biztosítási területen vagy éppen nyomonkövetésre is használják. A technológia meglehetősen transzparens, miután minden tranzakciót külön blokkokon tárolnak és több másolatban, mindemellett pedig biztonságos is, mivel minden ilyen blokk az előtte és utána lévőhöz is kapcsolódik. A Forbes cikke szerint a blockchain az ellátási láncok hatékonyságán és transzparenciáján is sokat fejlesztene, a raktározástól a szállítmányozáson át a fizetésig.Az ellátási lánc szempontjából fontos, hogy a tranzakciókról mindenkinek rendelkezésre állnak ugyanazok az információk és könyvelési adatok a láncban, egy-egy eszköz tulajdonosi szerkezete is könnyen nyomon követhető, mindemellett az ellátási lánc transzparenciája szempontjából fontos, hogy a blockchainben lévő adatokat nem lehet kitörölni.A DHL friss tanulmánya szerint a blockchain két területen válhat igazán hasznára a logisztikai szektornak:Miután a blockchain segítségével egy hagyományos bank közbeékelése nélkül is lehet tranzakciókat végrehajtani, egyre több, globalizált ellátási lánc és cég használja ezt a megoldást.Jelenlegi, ami sok esetben a felek közti viták kiváltó okai és emiatt a logisztikai folyamatok is hatékonyatlanabbak. Az Accenture becslései szerintAzzal, hogy a digitalizált adatokat blockchain rendszerbe töltik fel, lehetővé válik az okosszerződések használata a logisztikában. Ez az a pont, ahol a blockchain összefonódik a dolgok internetével (Internet of Things, IoT). A ShipChain startup már el is kezdett ilyen okosszerződéses applikációkat fejleszteni. Az applikáció minden, az ellátási lánc során felmerülő releváns információt egy blockchain-alapú rendszerbe integrálja, ahonnan az érintett felek könnyen tudnak okosszerződéseket generálni (a rendszeren belüli fizetés megkönnyítése érdekében a startup saját digitális valutát fejlesztett).

Forrás: DHL

Arról, hogy milyen szerepet tölt be a logisztikában a digitalizáció, a blockchain és az IoT, szó lesz a Portfolio április 19-ei Smart Logistics 2018 konferenciáján. Ne maradj le róla, jelentkezz még ma! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Az okosszerződések további felhasználási területe például, amelyeknek papír alapú előkészítése és lebonyolítása ma napokat vagy heteket is igénybe vehet. A Bank of America Merrill Lynch, az HSBC és az Infocomm Development Authority of Singapore közösen egy olyan prototípust fejlesztettek ki, amellyel az akkreditívek papír-alapú folyamatát blockchainbe tudják átültetni. A rendszer lehetővé teszi az információk megosztását az exportőrök, importőrök és az ő bankjaik között egy biztonságos blockchain-alapú rendszeren keresztül. Ezzel a kereskedési ügyletek automatikusan végrehajthatóak egy sor okosszerződés segítségével.(Forbes, Coindesk, DHL)