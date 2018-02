Újabb piacot forgat fel az Amazon

Vajon az Amazon forgatja fel majd a magyar logisztikai piacot is? Mi hozza a legnagyobb változást a területen a közeljövőben? Erről is szó lesz a Portfolio Smart Logistics 2018 konferenciáján! ÁTTEKINTÉS

Shipping with Amazon (SWA) névvel saját csomagküldő szolgáltatást indít az Amazon, a kereskedőktől az ügyfelekig vállalja a szállítmányozást a tech-óriás - tudta meg a WSJ.Az Amazon a következő hetekben Los Angelesben indítja el az új szolgáltatást, és már idén más városokban is terjeszkedést terveznek. Az amazon a csomagküldési piac nagy szereplőinél, a UPS-nél és a FedEx-nél alacsonyabb áron nyújtja majd a szolgáltatást, a konkrét árak azonban egyelőre nem ismertek.A UPS 3,4 a FedEx 3,7 százalékos pluszban jár, ugyanakkor az Amazon részvényei is 3,4 százalékos esést mutatnak, de ez minden bizonnyalnem a mostani hír hatása, mivel az általános piaci hangulatban egyébként is nagyobb mínuszokat látni a tengerentúli tőzsdéken.