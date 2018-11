Ujjlenyomatos bolti fizetést vezetne be a CIB tulajdonosa

Négy hónapig Torinóban, Milánóban és Rómában tesztelik a bank innovációját, amelynek a végén olyan Mastercard kártyákkal fizethetnek majd az ügyfelek, amelyeken a Fingerprints alacsony energiafogyasztású ujjlenyomat-érzékelői lesznek elhelyezve, így az eddigi limit felett is gyorsan, biometrikus azonosítással fizethetnek majd az ügyfelek.A Gemalto és a Zwipe nevű startup is részt vesz a projektben, előbbi már a Bank of Cyprusnál is dolgozott ilyenen idén. Elsőként a norvég Sparebanken DIN haszált Európában hasonló technológiát a Mastercard és a Zwipe közreműködésével, a múlt hónapban pedig a francia Societe Generale jelentette be, hogy hasonló, az Idemia által kifejlesztett technológiát tesztel.