Utolsó esély: 300-szor magasabb bírságok jöhetnek Magyarországon

Péterfalvi Attila elnök Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Dr. Péterfalvi Attila 1957-ben született Budapesten. 1981-ben végzett az ELTE Jogtudományi Karán. 1982-83-ban a Jogi Továbbképző Intézetben tanult, külkereskedelmi szakjogász lett. 1991-ben NATO-ösztöndíjjal Torontóban...

A kerekasztal workshop témákat lezárjuk, ha egy-egy asztal betelik, ezért érdemes mielőbb jelentkezni!

Adattörlés és deperszonalizálás a GDPR szerint

GDPR-megfelelési projekt pénzintézeteknek egy hazai nagybank tapasztalati alapján - Mi mindenre kell figyelni?

Informatikai felkészülés a GDPR-ra

Kiberbiztonság, külső védelem - Hogyan védjük meg az adatokat?

Adatvédelmi hatásvizsgálat - Hogy néz ki, mikor van rá szükség?

Péterfalvi Attila (NAIH)

Árvay Viktor (NAIH)Balogh Gyöngyi (NAIH)

Asztalán Csaba (OTP)

Dellei László (Uniqa)

Szilágyi András (BKIK)

Keleti Arthur (T-Systems)

Rumi Tamás (MABISZ)

Dr. Asztalán Csaba adatvédelmi felelős OTP Bank Dr. Asztalán Csaba a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán szerzett diplomát. 2005 óta dolgozik az OTP Bank Nyrt-nél és ez idő alatt a compliance és a bankbiztonsági területen töltött be különböző pozíciókat....

Dr. Szilágyi András elnök, Mediációs és Jogi koordinációs Osztály BKIK Dr. Szilágyi András jogi szakirányú végzettséget a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett 2002-ben, majd tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytatta. Pályafutását a MAHART Magyar...

Keleti Arthur IT biztonsági stratéga/alapító, elnök T-Systems Magyarország/Önkéntes Kibervédelmi Összefogás (KIBEV) 1999 óta dolgozik a T-Systems Magyarország Zrt.-ben, jelenleg az IT Biztonsági stratéga pozíciójában. Az Informatikai Biztonság Napja (ITBN) konferencia ötletgazdájaként és szervezőjeként átfogó képpel rendelkezik...

A szektorális adatkezelések szabályainak még a tervezete sem született meg, noha ettől az időponttól át kell alakítani a teljes jogszabályi hátteret. Az átmeneti időszakban jogértelmezéssel lehet ezt a problémát megoldani, ami nem könnyű feladat - mondta el lapunknak korábban Péterfalvi Attila, az új szabályok kapcsán ellátandó feladatokra kijelölendő a Nemzeti Adatvédelmi Hatóság (NAIH) elnöke. Február 27-ei GDPR Summit 2018 c. konferenciánkon Péterfalvi Attila is előadást tart, majd Q&A session keretében lehet megkérdezni a NAIH elnökét a GDPR-ral kapcsolatos részletkérdésekről.Az általános adatvédelmi rendeletre való felkészülésugyanis már a munkatársak adatainak kezelése is GDPR-rendelet új szabályai alá tartozik, nem beszélve az ügyféladatokról, azok célhoz kötött felhasználásáról és törlési módozatairól. A külső védelem, az adatok biztonságban tartása miatt még fontosabb szempont lesz mostantól, különösen, hogy a bírságok kiszabásakor azt is figyelembe veszik, mennyire adatszivárgás és hackerbiztos az adott cég IT-rendszere. A GDPR audit illetve az adatvédelmi hatásvizsgálat segítenek feltárni, milyen intézkedések, új rendszerek kialakítása szükséges, az adatkezelés hol nem felel meg a GDPR-ban előírtaknak, és mit kell másképpen csinálni.A hasznos részletkérdéseket firtató előadások és a piaci helyzetképet felvázoló panelbeszélgetés után konferenciánkon egy új típusú formátumban,mélyedhetnek el a résztvevők a fent már említett témákban szakértő moderátorok segítségével.Neves jogászok, ügyvédek, IT-szakemberek és a NAIH képviselőinek moderálásával a résztvevők két körben vehetnek részt egy interaktív beszélgetésen, ahol a jelentkezők egymással is megoszthatják gyakorlati tapasztalataikat, a cégüknél felmerült kérdéseket, így világos válaszokat kaphatnak. A moderátorok handouttal, rövid prezentációval készülnek minden asztalnál, a konferenciát követően ezeketilletve a kerekasztalos workshop körök végén a moderátorok röviden felszólalnak a teljes közönség előtt, és összefoglalják, hogy miről volt szó, milyen kérdéseket vetett fel és válaszolt meg a saját asztaluk.Jelenleg az alábbi témákban vannak még szabad helyek:Előadóink lesznek többek között: