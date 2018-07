Valakik milliárdokat ölnek a készpénz totális kinyírásába

Hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján. Ne maradjon le róla! ÁTTEKINTÉS

A PayPal nagybevásárlást tartott

A PayPal elképesztően aktív volt az utóbbi időben a felvásárlási piacon: májusban 2,2 milliárd dollárért megvette a svéd iZettle-t, amely mobilhoz csatlakoztatható kártyaolvasóiról vált ismertté, majd egy AI startupot (Jetlore) vett meg nem nyilvános összegért, amely azzal foglalkozik, hogy nagy mennyiségű adatból előre jósolja, éppen milyen terméket és hogyan érdemes eladniuk a kiskereskedelmi cégeknek.



Majd 400 millió dollárért felvásárolták a Hyperwallet nevű globális céget, amely kiskereskedelmi fizetési piactereket működtet. Ezek lényege, hogy az online kiskereskedelmi cégek a világ minden területéről képesek sokféle fizetési módot elfogadni, a Hyperwallet végzi el az integrációt. Nem sokkal később bejelentette, hogy 120 millió dollárt adnak a csalásmegelőzéssel foglalkozó Similityért, így összességében pár hónap leforgása alatt durván 3 milliárd dollárt, vagy akár még ennél is többet költöttek el (2,72 milliárd dollár+ a Jetlore ismeretlen vételára).



Mindennek tetejébe a PayPal vezérigazgatója, Dan Schulman egy interjúban közölte: "egészséges a pénzügyi a helyzetünk, és készek vagyunk a rendelkezése álló tőkét újabb felvásárlásokra fordítani."

A befektetők figyelmét nem véletlenül ragadta meg a fizetési szektor, ugyanis hatalmas növekedés előtt áll a terület, és az eddig elért eredmények is nagyon biztatóak. A fizetési szektorban sokféle cég vállal szerepet: ide tartoznak az ügyfelek számára látványos front end szolgáltatók (mobiltárcák, Apple Pay, PayPal, Alipay stb.) és a háttérrendszereket gyártó IT-infrastruktúrákat szállító back-end szolgáltatók (pl. Vocalink, MiSys stb.) is, illetve a bankokat, központi IT-rendszereket összekötő biztonságos hálózatokat építő szolgáltatók is.Idén a felvásárlási piac nagyon felpörgött, a mezőnyből azonban még így is kitűnik a fizetési szektor, aholEz egyben azt is jelenti, hogy tavalyi rekordnak számító 36 milliárd dolláros egész éves felvásárlási értéket is átlépte a piac mindössze hat hónap alatt.A kockázati tőkések is aktívak voltak: 40%-kal több tőkét fektettek az amerikai fintechstartupokba a kockázati tőkések az idei év második negyedévében, mint tavaly ilyenkor - derül ki a CB Insights és a PwC közös kutatásából. Összesen mintegy 3 milliárd dollárnyi összegről van szó. Bár a teljes volumen növekedett, a finanszírozást nyújtó befektetők száma enyhén csökkent, az idei első negyedévben 157 befektető öntött pénzt fintechekbe, míg a második negyedévben ez a szám 142 volt.Az észak-amerikai piacon túl a legnagyobb kockázati tőkebefektetés az AliPayt is üzemeltető Ant Financial nevéhez köthető, aEz utóbbi nem véletlen, hiszen az egyik leggyorsabban növekvő mobilfizetési piac a kínai, ahol már 83 százalék a mobilfizetési tranzakciók aránya az elektronikus fizetéseken belül.

A kifejezetten fizetésekkel foglalkozó tőzsdei vállalatok is nagy részvényárfolyam-emelkedést tudhatnak maguk mögött: az Adyen, a PayPal és a Square is szárnyal.Június 13-án lépett az Euronext tőzsdére a hollandamely 5000 céges ügyfelének szolgáltat mobilos, e-kereskedelmi és POS-terminálon keresztüli fizetési megoldásokat: hitel- és betéti kártyás, hagyományos és azonnali átutalással működő és netbankos fizetést is fejlesztenek. 2006-ban alapították a céget, jelenleg 800 főt foglalkoztatnak, és nagy dobás volt a cég életében, hogy 2018-ban az eBay a PayPalt (korábbi fizetési üzletágát) 2021-től az Adyenre cseréli le, ők fogják kiépíteni és üzemeltetni az online vásárlások mögötti tranzakciós rendszert. Az eladók a szolgáltatóváltás miatt olcsóbban juthatnak a pénzükhöz - árulte el Devin Wenig, az eBay vezérigazgatója a bejelentés kapcsán.

az eBay-jel történő szakítás bejelentésekor 15 százalékot esett, ugyanakkor a két évvel ezelőtti kibocsátási árfolyamához képest jelenleg bő 2,5-szerésére tornázta fel az árfolyamát.

A PayPal nagy észak-amerikai versenytársát, a2009-ben alapították, első termékükkel és appjukkal pedig 2010-ben indultak el. A Square alapvetően egy mobil POS-terminállal (kis négyzet alakú eszköz) és a mögötte álló szoftverrel futott be, de azóta egy sor új termékkel álltak elő, ma leginkább a P2P pénzküldő szolgáltatásáról ismerik.

Mindeközben a világ két vezető kártyatársasága, a Mastercard és a Visa az interchanges botrányaik és a gyorsmozgású versenytársaik ellenére úgy mennek felfelé, mintha zsinóron húznák őket.

A befektetők a brutálisan növekvő tranzakciós volumen mögött egy "égig érő fát" láthatnak, ugyanis az elektronikus fizetések aránya még a fejlett piacokon is csak elvétve haladja meg a 20-30 százalékot. Magyarországon egyébként 2016-ban a vásárlások összértékének 71,2%-át, darabszámának pedig 87,7%-át készpénzben teljesítették. A világon élen járó skandináv országokban 70 százalék körül, a briteknél kicsivel 50 százalék felett jár ez az arány. A készpénz rovására tehát még hatalmasat növekedhet a piac. Jövőre Európában a PSD2, Magyarországon a nyár közepén induló azonnali fizetési rendszer is pezsgést hozhat a területen.