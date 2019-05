Változtatásra készül a kormány a nyugdíjak utalásánál?

Az MNB által meghatározott pénzforgalmi szabályokat követve a pénzforgalmi szolgáltatók az elektronikusan benyújtott átutalásokat a napközbeni elszámolásba továbbítják. Az MNB szabályozás hatálya alá nem tartozó Magyar Államkincstár átutalásait továbbra is az éjszakai elszámolásra küldi be.

hamarosan tájékoztatást adnak ebben a kérdésben.

Nem tudhatjuk, hogy Varga Mihály azért nem akart állást foglalni a kérdésben, mert nem született erről döntés, vagy azért, mert nem is foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Valószínűleg nem lenne olcsó mulatság az azonnali rendszerbe terelni a nyugdíjak kiutalásának forgalmát, egyetlen napon több millió tranzakcióval növelné a rendszer terhelését, miközben ez egy előre tervezhető nagy terhelés, amit elképzelhető, hogy olcsóbban, biztonságosabban lehetne kezelni az éjszakai vagy a nappali rendszerben is akár. Amit biztosra vehetünk, hogy amíg nem működik stabilan és biztonságosan az azonnali rendszer, addig szó sem lesz a nyugdíjak azonnali rendszerbe migrálásáról. Ugyanakkor a nyugdíjbotrány komoly politikai vihart kavart, és ha politikai presztizskérdéssé válik a probléma, akkor lehet, hogy politikai nyomásra mégis rövidebb távon az azonnali rendszerbe mennek a nyugdíj-átutalások.

A hazai elektronikus lakossági pénzforgalmat bonyolító Bankközi Klíring Rendszer - a háttérben két központi elszámolási platformmal - jelenleg két elszámolási módban működik. Az éjszakai elszámolási módot az InterGIRO1 (IG1) platform, a napközbenit az InterGIRO2 (IG2) platform támogatja.A nyugdíjakat és a Magyar Államkincstár egyéb átutalásait a mai napig a GIRO által üzemeltetett, 1994 óta működő éjszakai rendszerben kezelik, ami a most éles napközbeni rendszer elődje. Ahogy a GIRO oldalán olvasható:Január elején a nyugdíjak kiutalásának késése mögött úgy tudjuk, az állt, hogy az éjszakai rendszerbe rossz értéknappal küldte be a MÁK a tranzakciókat, így péntek reggel, a hétvégére eső nyugdíjutalás előtt nem kapták meg az illetékesek a nyugdíjakat, és más nyugdíjjellegű utalásokat.Mivel az éjszakai és a nappali elszámolási platform között nincs átjárás, gyorsan hatalmas számú tranzakciót kellett átvinni a nappali rendszerbe, ami egyébként végül sikerült is a tranzakcióban résztvevő szereplőknek (MÁK, GIRO, bankok) még pénteken.Csak arról szóltak a tervek, hogy az éjszakai rendszert gazdaságossági okok miatt hosszabb távon megszüntetik, erre legkorábban valószínűleg csak az azonnali átutalási rendszer indulása után kerülhet sor, addig ugyanis a GIRO erre a meglehetősen nagy és bonyolult projektre koncentrál. Hosszú távon persze a GIRO is azt tervezi, hogy a most használt napközbeni rendszert is megszüntetik, és az összes átutalást az azonnali rendszer kezeli majd, de időpont, még csak időhorizont sincs erre, sőt, egyelőre örülhetünk annak is, ha egyáltalán elindul valamilyen pilot-formában az azonnali fizetési rendszer a tervezett időpontban.A mai Kormányinfón Varga Mihály újságírói kérdésre válaszolva nyilatkozott arról, a nyugdíjak átutalását átviszik-e az azonnali fizetési rendszerbe. Ezáltal ha hétvégére esne a nyugdíjak átutalása, akkor azonnal megkapják az összeget. Varga Mihály a kérdésre annyit mondott,